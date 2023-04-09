به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار، گفت: این لایحه دارای بندهایی است که می‌تواند به جامعه کمک کند، در عین حال بندهایی دارد که موجب بروز دوقطبی در خانواده‌ها می‌شود.

نماینده مردم سروستان در مجلس ادامه داد: اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفاً بحث زنان را مطرح کنیم، زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی ناپذیرند و قانون خانواده به گونه‌ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند. معتقدم حقوق زنان باید در جامعه رعایت شود، اما با جدایی زن از خانواده موافق نیستم چرا که زن مهم‌ترین و پایدارترین عنصر یک خانواده بوده و لایحه مذکور باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.

وی با بیان اینکه عنوان لایحه مذکور می‌تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، افزود: عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده، زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود از این رو ضمن اینکه ما باید به حقوق زنان توجه جدی کنیم تا دستمایه سوءاستفاده دشمنان نشود باید به زن هم به عنوان مهم‌ترین عنصر جامعه توجه شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برخی از بندهای لایحه مذکور نگاه‌های غربی وجود داشته و در برخی از بندها نیز به صورت یکطرفه به موضوعات نگاه شده در حالی که در اسلام زن و مردم در کنار هم و مکمل هم هستند و در اسلام تاکید شده مرد وقتی ازدواج می‌کند، نیمی از دین خودش را به دست می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه اسلام حقوق زنان را در کنار مردان دیده است، گفت: ممکن است برخی سنت‌ها، آداب و تفکرات غلط در جامعه موجب اجحاف در حقوق زنان شود از این رو باید در این لایحه این موضوع دیده شده و حقوق بانوان تأمین شود اما حتماً باید لایحه مذکور موجب منسجم‌تر شدن کانون خانواده شود. این لایحه باید مجدداً برای اصلاح برخی بندها به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.