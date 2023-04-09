شهید صیاد شیرازی شکوه اقتدار نظامی را با رفتار مردمی ارئه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مناسبت سالروز شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

اقتدار و بالندگی روزافزون امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، مرهون ایستادگی، ایثارگری‌، دلیری و پایمردی‌های مردان و زنان راستین و بی ادعایی است که مخلصانه دل در گرو ولایت و سر در راه سربازی اسلام نهادند و با تقدیم جان و مال خود؛ در مقابله با نیت سوء طمع‌ورزان، بیگانگان، فریب خوردگان و خائنان به انقلاب، نظام، ملت و میهن عزیز مان به پا خاستند.

سپهبد شهید علی صیاد شیرازی به عنوان سرباز صادق الوعد اسلام، دلداده ولایت، مجاهد نستوه انقلاب اسلامی، فدایی میهن، نظامی عارف، متخصصی متعهد، فرماندهی کارآمد و پرچم دار وحدت، همدلی و یکدلی از جمله این بزرگ مردان است که سوابق درخشان مجاهدت آن شهید والا مقام در دوران مبارزات ستم شاهی و حضور به موقع در جهاد علیه اشرار و ضد انقلاب در مناطق غرب و شمال غرب کشور، رشادت و جانفشانی‌های او در دوران هشت سال دفاع مقدس و نقش آفرینی سازنده و راهبردی او پس از جنگ تحمیلی در معماری نوین و پیش برندگی نیروهای مسلح، بر تارک آسمان دفاع از این کشور می‌درخشد و نام وی در کنار اسطوره‌های اساطیری این سرزمین جاودان است و ایران و ایرانی به داشتن فرزندانی همچون او بر خود می بالد.

شهید صیاد شیرازی و سایر هم رزمان شهید و سرفرازش به ویژه شهیدان حاج قاسم سلیمانی، سید موسی نامجوی، مصطفی چمران، عباس بابایی، حسن باقری، منصور ستاری، مهدی باکری، حسن آبشناسان و …افتخار ملت و اسوه‌هایی ماندگار پیش روی جوانان هستند که شکوه و اقتدار نظامی را با رفتار عارفانه، متواضعانه، مومنانه و مردمی به عنوان الگویی از فرماندهی خدامحور به جهان اسلام ارائه نمودند. در حقیقت این شهیدان معظم از دانش آموختگان ممتاز مکتب انقلاب اسلامی به واسطه استشمام و درک انفاس قدسی و مسیحیایی پیر جماران و بنیان گذار حکیم و کبیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) می‌باشند که همگان را به حیرت واداشتند.

وداع مهربانانه فرمانده و رهبر معزز انقلاب اسلامی با این شهید و سرباز جان برکف حضرت بقیه الله الاعظم و تشییع باشکوه توسط مردم، نمادی برای تجدید میثاق عاشقانه سربازان مخلص و حزب الله با فرمانده و مقتدایشان، قدرشناسی ملت و فرصتی برای تجدید عهد دوباره مردان بزرگی بود که با خداوند خویش عهدی بسته‌اند، برخی به آرزوی دیرینه‌شان یعنی شهادت در راه او رسیده‌اند و برخی منتظر پیوستن به یاران شهیدشان هستند، این عهدی است ربانی که هرگز از میان نمی‌رود.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ضمن گرامی داشت یاد و خاطره آن امیر سرافراز و عرض تسلیت به محضر فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، امت حزب الله، فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح و خانواده محترم آن شهید بزرگوار؛ بزرگداشت و یادآوری مقام، مجاهدت‌ها، ویژگی‌ها، سیره و شیوه آن فرمانده ولایت مدار را ظرفیت و نعمت عظیم و مصداق جهاد تبیین دانسته و توجه و تامل بر روش ومنش شهدا را مسیری درست، نورانی و پر خیر و برکت برای مقابله با جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمنان می‌داند و بر تداوم راه شهدای گرانقدر و تاسی به آنان تاکید می‌نماید.