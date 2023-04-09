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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

فرمانده مرزبانی خوزستان:

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر کشف شد

۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر کشف شد

ماهشهر- فرمانده مرزبانی خوزستان از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان بندر ماهشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار لطفعلی پاکباز با اعلام این خبر بیان کرد: با اجرای طرح تشدید کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق، مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر با کار اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان مبنی بر خروج محموله سوخت از آب‌های کشور و فروش به دلالان کشورهای حوزه خلیج فارس آگاه شدند.

وی افزود: مأموران با اعزام به موقع به محل و در عملیاتی دقیق موفق شدند یک چتری برزنتی حاوی ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

سردار پاکباز ادامه داد: بر اساس اعلام کارشناسان ارزش محموله کشف شده بیش از ۱۰ میلیارد ریال بوده که پس از تکمیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع ذیصلاح شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: سوخت سرمایه ملی و متعلق به همه مردم کشور است و از این روز مرزبانان استان با عزمی جدی در سال جدید همچون گذشته با سودجویان در این حوزه برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 5750451

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