برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضا با اراذل و اوباش در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم امروز یکشنبه در نشست مشترک با قضات دادسرای عمومی و انقلاب مرکز لرستان، اظهار داشت: برخورد جدی، قاطع و بدون اغماض با اراذل و اوباش و مرتکبین جرایم مهم کماکان در اولویت دادگستری استان است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مؤثر همکاران قضائی و اداری در تأمین امنیت مطلوب استان لرستان، گفت: خوشبختانه استان لرستان امن‌ترین استان کشور است و مردم این استان که انقلابی، ایثارگر و ولایت مدار هستند، مستحق هرگونه خدمت هستند.

رئیس کل دادگستری لرستان، افزود: ما در دستگاه قضائی و مراجع امنیتی شرعاً وظیفه داریم که امنیت مردم را در حد اعلا تأمین کنیم و با توجه به شاخص‌های مربوطه به شخصه معتقدم لرستان امن‌ترین استان کشور است.

رزم، گفت: در سال گذشته با تلاش شبانه روزی همکاران قضائی و مراجع ضابط چند باند سرقت مسلحانه در استان کشف و اعضای آنها شناسایی، دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند و در همه پرونده‌ها برای متهمین کیفرخواست صادر شد.

وی گفت: لازم است حفظ امنیت استان مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد و در این راستا دادگستری استان بدون اغماض و با جدیت و قاطعیت با اراذل و اوباش، مرتکبین قتل‌های عمدی، سرقت‌های مسلحانه، قاچاقچیان سلاح و مهمات و مواد مخدر، عوامل تیراندازی، اختلاس و ارتشاء و دیگر جرایم مهم برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری، گفت: همه ما موظف هستیم برای تحقق این دستور ولی فقیه تلاش کنیم و دادگستری استان امسال نیز از تمامی ظرفیت‌های قانونی در راستای رشد تولید و حمایت از واحدهای تولیدی و کارخانجات استان استفاده خواهد کرد.

رزم، گفت: انجام صحیح و شایسته وظایف ما مستلزم برنامه‌ریزی دقیق است و در برنامه عملیاتی سال جاری دادگستری استان موضوعات مهمی همچون کاهش پرونده‌های موجودی و افزایش مختومه، اتقان آرا، اجرای احکام، دادرسی الکترونیک و … پیش بینی شده و بر اجرای کامل برنامه عملیاتی مصوب در سطح استان نظارت معمول خواهد شد.