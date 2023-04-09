  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

ساعت کار ادارات کهگیلویه و بویراحمد در روزهای پس از لیالی قدر

ساعت کار ادارات کهگیلویه و بویراحمد در روزهای پس از لیالی قدر

یاسوج_ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساعت شروع به کار مدارس و ادارات استان در روزهای پس از لیالی قدر ۹ صبح خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی پیوند ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: مدارس و ادارات کهگیلویه و بویراحمد در روزهای پس از شب‌های قدر با تأخیر شروع به کار می‌کنند.

وی ابراز داشت: به منظور بهره مندی از فیوضات و ظرفیت شب‌های معنوی قدر، ساعت آغاز فعالیت ادارات و مراکز آموزشی کهگیلویه و بویراحمد فردا دوشنبه «۲۱ فروردین مصادف با ۱۹ رمضان» از ساعت ۹ صبح خواهد بود

پیوند تصریح کرد: مدیران به نحوی برنامه ریزی کنند تا فعالیت ادارات و مدارس در ساعت ۹ آغاز شود.

پیوند خاطرنشان کرد: کارکنان در این ساعت در محل خدمت حاضر باشند که ضمن فراهم شدن شرایط بهره‌مندی از برکات شب‌های قدر، خدمات رسانی به مردم نیز با خللی مواجه نشود.

کد مطلب 5750499

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها