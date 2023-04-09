ساعت کار ادارات کهگیلویه و بویراحمد در روزهای پس از لیالی قدر

به گزارش خبرنگار مهر، مرادعلی پیوند ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: مدارس و ادارات کهگیلویه و بویراحمد در روزهای پس از شب‌های قدر با تأخیر شروع به کار می‌کنند.

وی ابراز داشت: به منظور بهره مندی از فیوضات و ظرفیت شب‌های معنوی قدر، ساعت آغاز فعالیت ادارات و مراکز آموزشی کهگیلویه و بویراحمد فردا دوشنبه «۲۱ فروردین مصادف با ۱۹ رمضان» از ساعت ۹ صبح خواهد بود

پیوند تصریح کرد: مدیران به نحوی برنامه ریزی کنند تا فعالیت ادارات و مدارس در ساعت ۹ آغاز شود.

پیوند خاطرنشان کرد: کارکنان در این ساعت در محل خدمت حاضر باشند که ضمن فراهم شدن شرایط بهره‌مندی از برکات شب‌های قدر، خدمات رسانی به مردم نیز با خللی مواجه نشود.