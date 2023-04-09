به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در برنامه صبح رادیو گفتگو درباره علت اعلام نشدن قیمت‌گذاری خودروها گفتگو کردند.

سوال: آقای دکتر شجاعی سخنگوی شورای رقابت هفته پیش در استودیو بودند و گفتند بعد از ظهر جلسه داریم و قیمت گذاری می‌کنیم و پک می‌کنیم و تحویل وزارت صمت می‌دهیم و وزارت صمت باید اعلام کند، فردای آن روز زنگ زدم به ایشان و گفتم چرا اعلام نکردید؟ گفتند وظیفه وزارت صمت اعلام کردن است و ما فقط قیمت گذاری می‌کنیم و پیشنهاد می‌دهیم و وزارت صمت باید اعلام کنند. پس فردایش یک چیزی و پس اون فردایش هم یک چیز دیگر و در ادامه کار به ۲۰:۳۰ و شبکه خبر کشید و… جریان چیست؟ چرا قیمت را اعلام نکردند؟ چرا شفاف اعلام نمی‌شود به مردم؟ بالاخره چه کسی باید این را معرفی کند؟

قالیباف: حق با شماست این حق مردم و بازار و صنعت خودرو و فعالین بورس است که بدانند قیمت گذاری به چه صورت است. شورای رقابت شورای به قول خودشان فراقوه‌ای است یعنی از سه قوه هم بالاتر است و این که مسئولیت تصمیم و مصوبه خودش را گردن یک وزارتخانه دیگر می‌اندازد خودش محل بحث است که با آن فرمایش شأن در تعارض است. دیشب هم ما در یک شبکه تلویزیونی با ایشان مجبور شدم که صحبت کنم و بگویم که قانونا و عرفا وظیفه هر نهادی که تصمیم می‌گیرد این است که خودش هم اعلام کند. ولی متأسفانه ایشان نظر خودش را دارد و جالب ترش این جاست که می‌گویند که سازمان حمایت که به ما مشورت قیمت داده است، بهرحال می‌دانید که شورای رقابت می‌تواند از خیلی‌ها مشورت بگیرد برای رسیدن به آن قاعده گذاری قیمت گذاری اش، خودش ما همان را تصویب کردیم و اگر بخواهم خلاصه بگویم فرمایش ایشان را، می‌گوید قیمت‌ها را سازمان حمایت داده، اطلاع رسانی اش هم وزارت صمت کند و من هم دیشب گفتم پس بفرمائید شورای رقابت این وسط چه کاره است؟ دیگر تعطیلش کنید ما خودمان بلدیم و قبلاً هم همین کار را می‌کردیم. این تا این جای کار، ولی این بهرحال بدعت گذاری‌ها به نتیجه نمی‌رسد قطعاً خدا را شکر در همین شورای رقابت فعلی هم با همه مسائل و حواشی که تا الان داشته است عزیزانی هستند که شجاعت پذیرفتن مسئولیت مصوبات را دارند از جمله نایب رئیس شورای رقابت که خیلی منطقی با موضوع برخورد می‌کنند.

سوال: امروز قیمت خودرو اعلام می‌شود؟

قالیباف: هر روز شورای رقابت می‌گوید امروز اعلام می‌شود، ما کاره‌ای نیستیم یعنی من نمی‌دانم بالاخره آن روز کی خواهد بود این مصوبه و تصمیم گیری در حیطه مسئولیت شورای رقابت است. من نمی‌دانم چه زمانی و به چه شکلی اعلام می‌شود.

سوال: پس از طریق شما صد در صد اعلام نمی‌شود؟

قالیباف: قطعاً نمی‌شود. ‌