دمای هوا در خراسان رضوی از سه شنبه روند افزایشی خواهد داشت

مرتضی اثمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت اینده، در غالب نقاط استان افزایش سرعت وزش باد، گاهی وزش باد شدید با گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت و در برخی نقاط نیمه شمالی استان بویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابرناکی با احتمال بارش‌های رگباری توأم با رعدوبرق (نواحی مستعد بارش تگرگ) پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: روز سه شنبه موقتاً از شدت ناپایداری‌ها کاسته خواهد شد.

وی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا دوشنبه را صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش سرعت وزش باد پیش بینی کرد.

اثمری افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین و تایباد با بیشینه دمای ۳۳ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۱۲ و ۲۸ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین سرعت وزش باد از گناباد ۶۱ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.