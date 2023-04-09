به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «زنی که شاعر بود» در دهمین حضور بین المللی خود برنده جایزه جشنواره بین المللی موسیقی و فیلم های مستقل از واشنگتن آمریکا شد.

این فیلم به نویسندگی صحرا فتحی، کارگردانی سعید دشتی و صحرا فتحی و تهیه کنندگی امیر هوشنگ هاشمی برنده جایزه Best Persian film از چهاردهمین دوره جشنواره World Music and Independant Film Festival آمریکا شده است.

چهاردهمین دوره این جشنواره اول آوریل برابر با ۱۲ فروردین در واشنگتن آمریکا به کار خود پایان داد.

امیر جعفری، صحرا فتحی، لیندا کیانی و نیما شعبان نژاد بازیگران این فیلم کوتاه هستند. پخش بین‌الملل این فیلم برعهده مینروا فیلم با مدیریت الهه گودرزی است.