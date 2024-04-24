به گزارش خبرگزاری مهر، صحرا فتحی، نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر، پس از ۵ سال دوری از صحنه، نمایش «هواخوری»، جدیدترین نمایشنامه خود را به صحنه خواهد آورد.
«هواخوری»، خرداد ۱۴۰۳ در یکی از سالنهای نمایشی تهران روی صحنه خواهد رفت. این اثر نمایشی هماکنون پس از دریافت مجوز، روزهای تمرین را پشت سرمیگذارد.
صحرا فتحی، نویسندگی، کارگردانی، بازیگری و تهیهکنندگی نمایشهای «مار بازی»، «پونز»، «شبکاری»، «تئاتر بد»، «آوازه خوان طاس»، «ولپن»، «دکلره»، «سرگرم خودت بودی»، «آتن، مسکو»، «خانه زاد» و... همچنین فیلمهای کوتاه «زنی که شاعر بود»، «به دریا خوش آمدی» و «بلعیده شده» و نگارش چند فیلمنامه بلند را در کارنامه هنری خود دارد.
این بازیگر و کارگردان با نمایشهای «دکلره» و «شبکاری» هم در شهرهای مختلف کانادا نیز به اجرا پرداخته است.
صحرا فتحی جایزه بهترین فیلم خارجی در نهمین دوره جشنواره فیلم زنان کالیفرنیا آمریکا با فیلم «زنی که شاعر بود» را دریافت کرده است. همچنین در هفتاد و پنجمین دوره جشنواره فیلم کن حضور داشته و از ۱۰ جشنواره مطرح بینالمللی جایزه بهترین بازیگر و کارگردانی را دریافت کرده است.
اطلاعات تکمیلی نمایش «هواخوری» بهزودی منتشر خواهد شد.
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