مجازات مزاحمان تلفنی اورژانس/ از ۱۵ روز تا ۳ ماه حبس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مهدی زاده، در حاشیه بازدید از مرکز ارتباطات اورژانس تهران با اشاره به اختلال مزاحمان تلفنی در روند خدمت رسانی اورژانس، از عزم جدی برای پیگیری قانونی در جهت برخورد قضائی با متخلفان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از تماس‌های مخاطبان با شماره ۱۱۵ مربوط به مزاحمان تلفنی است، افزود: اشغال خطوط اضطراری اورژانس توسط این گونه تماس‌های غیرضروری باعث می‌شود که بیماران و مصدومانی که در شرایط مرگ و زندگی هستند از خدمات همکاران ما محروم شوند.

مهدی زاده ادامه داد: متأسفانه عدم برخورد جدی با مزاحمان موجب شده که گروهی از این افراد با تماس‌های مکرر، زندگی دیگر هموطنان را در معرض تهدید جدی قرار دهند.

مشاور و مدیر حقوقی سازمان اورژانس کشور با اشاره به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر قطع خطوط تلفن و حبس مزاحمان تلفنی از ۱۵ روز تا سه ماه، خاطر نشان کرد: این سازمان با توجه به رسالت خود در زمینه نجات جان انسان‌ها در پی برخورد جدی و قاطع قضائی با متخلفانی است که زندگی هموطنان را بازیچه شوخی‌های نامتعارف و زننده خود قرار می‌دهند.