ایجاد بیش از ۲ هزار شغل توسط بنیاد برکت در مناطق محروم جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد حاجی اقراری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و تعیین روستاهای هدف بنیاد برکت شهرستان جهرم اظهار داشت: طرحهای اشتغالزا متناسب با شرایط و نیاز روستاها و محلهها با هدف توسعه اشتغال افراد بومی و رونق اقتصادی مناطق و روستاها مدنظر قرار دارد.
وی افزود: برای استفاده از ظرفیت بنیاد برکت در زمینه رفع محرومیت باید ابتدا محرومترین روستاهای شهرستان جهرم انتخاب شوند.
معاون معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان جهرم با بیان اینکه تعریف و طراحی اشتغالهای جدید در روستاها و ارائه آموزش به آنان میتواند علاوه بر افزایش تولید، اشتغالزایی در روستاها را افزایش دهد، گفت: بنیاد برکت تلاش کند به سمت آموزش کسب و کارهای دستی، خانگی و … حرکت کند تا زمینه اشتغالهای جدید علاوه بر کشاورزی و دامداری در روستاها فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه ۲۳ روستا در شهرستان و ۲ شهر قطب آباد و دوزه تحت پوشش بنیاد برکت هستند، بیان داشت: تاکنون بیش از ۶۰۰ طرح در دو سال گذشته در این روستا با حمایت بنیاد اجرا شده است.
حاجی اقراری ادامه داد: بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغالزایی به روستاهای تحت هدف توسط بنیاد برکت اعطا شده که بیش از ۲ هزار نفر در این روستاهای اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.
وی در پایان با بیان اینکه بنیاد برکت در شهر جهرم از شرکتهای دانش بنیان حمایت میکند، گفت: تاکنون ۳ شرکت دانش بنیان در شهر جهرم مورد حمایت بنیاد برکت قرار گرفتند و شرکتهای دیگر هم میتوانند با تکمیل پرونده مورد حمایت بنیاد قرار گیرند و تسهیلات ۴ درصد قرض الحسنه دریافت کنند.
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