واردات نفت هند از روسیه دو برابر عراق

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بی کیو پرایم، آمارهای موجود نشان می‌دهد که هند در ماه مارسی که گذشت روزانه ۱.۶۴ میلیون بشکه نفت از روسیه وارد کرد که دو برابر میزان نفت وارداتی این کشور از عراق است. علت مقایسه روسیه با عراق این است که طی سال‌های گذشته به صورت سنتی هند بیشتر نفت مورد نیاز خود را از عراق وارد می‌کند.

آمارهای مؤسسه ورتکسا حاکی از آن است که در ماه مارس برای ششمین ماه متوالی روسیه بزرگترین صادرکننده نفت به هند بود؛ چراکه پالایشگاه‌ها در این کشور نفت روسیه را وارد کرده به بنزین و گازوئیل تبدیل و نهایتاً بخشی از آن را دوباره صادر می‌کنند.

در حال حاضر ۳۴ درصد کل نفت وارداتی به هند از مبدأ روسیه است و پالایشگاه‌های هندی محموله‌های زیادی را از روسیه با تخفیف خریداری می‌کنند.

نکته مهم آنکه سهم روسیه از بازار نفت هند تا پیش از آغاز درگیری نظامی با اوکراین در فوریه سال گذشته کمتر از یک درصد بود اما حالا با عبور از ۳۴ درصد کل نفت وارداتی هند، بیش از ۳۴ برابر شده است. هند در ماه مارس روزانه ۸۲۰ هزار بشکه هم از عراق نفت وارد کرد.