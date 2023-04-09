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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۲۹

کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قزاقستان

محمدی: از کسب مدال طلا خوشحالم/ امیدوارم در جهانی هم طلا بگیرم

محمدی: از کسب مدال طلا خوشحالم/ امیدوارم در جهانی هم طلا بگیرم

کشتی گیر وزن ۶۳ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی ایران ابراز امیدواری کرد بتواند در مسابقات جهانی هم به مدال طلا دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه ملی پوشان فرنگی ایران در پنح نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا توانستند به دیدار فینال راه پیدا کنند، دیدارهای نهایی از بعدازظهر امروز یکشنبه در آستانه قزاقزستان برگزار شد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم ایمان محمدی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۹ بر صفر نیراج از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل جین سئوب سونگ از کره جنوبی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. ایمان محمدی در دیدار فینال به مصاف کشتی گیر ازبکستانی رفت و با پیروزی 9 بر صفر برابر این کشتی گیر به مدال طلا دست پیدا کرد.

محمدی پس از مبارزه فینال و کسب مدال طلا گفت: در این مسابقات کشتی های خوبی گرفتم. از این بابت خیلی خوشحالم. امیدوارم در ادامه راه بتوانم موفق باشد و به مدال طلای جهان دست پیدا کنم.

کد مطلب 5750736

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