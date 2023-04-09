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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۶:۴۰

تاکید دوباره باشگاه استقلال؛

مهلت ۵۱ روزه پرداخت طلب استرا آغاز نشده/ فعلا پنجره بسته می‌شود

مهلت ۵۱ روزه پرداخت طلب استرا آغاز نشده/ فعلا پنجره بسته می‌شود

باشگاه استقلال تاکید کرد هنوز مهلت ۵۱ روزه برای پرداخت مطالبات سرمربی پیشین تیم فوتبال این باشگاه آغاز نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که برخی زمان اعمال جریمه برای باشگاه استقلال در پرونده استراماچونی را گمانه زنی کرده اند، این باشگاه تاکید کرد هنوز زمان دقیق مشخص نیست.

در توضیح باشگاه استقلال در خصوص مهلت پرداخت طلب استراماچونی آمده است:

«با توجه به اینکه باشگاه استقلال درخواست جزئیات رای را کرده، اجرای رای معلق شده است و هر زمان که جزئیات رای صادر شود، باشگاه استقلال ۲۱ روز جهت اعتراض به آن فرصت دارد. به همین دلیل چون هنوز جزئیات رای اعلام نشده، فرصت ۵۱ روزه برای پرداخت طلب استراماچونی هم آغاز نشده است‌.

این نکته هم لازم به ذکر است که در صورت عدم پرداخت در بازه ۵۱ روزه، پنجره نقل و انتقالات باشگاه بسته می‌شود و در صورتی که در سه پنجره پول پرداخت نشود، احتمال کسر امتیاز و سایر تنبیهات وجود دارد که این احتمال نیز برای سال‌های آینده است.»

کد مطلب 5750756

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