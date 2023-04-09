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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۷:۰۵

کشتی فرنگی قهرمانی آسیا – قزاقستان

کاویانی نژاد: مصدومیتم جدی است/ با نظر کادر فنی کشتی نگرفتم

کاویانی نژاد: مصدومیتم جدی است/ با نظر کادر فنی کشتی نگرفتم

کشتی گیر نقره ای ایران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: با تصمیم کادر فنی و به خاطر مصدومیت در دیدار فینال مبارزه نکردم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه ملی پوشان فرنگی ایران در پنح نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا توانستند به دیدار فینال راه پیدا کنند، دیدارهای نهایی از بعدازظهر امروز یکشنبه در آستانه قزاقزستان برگزار شد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم امین کاویانی نژاد در دور نخست با نتیجه ۳ بر ۱ ساجان از هند را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۱ بر ۱ ریو لیو از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از سد دمیو ژاداریف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. کاویانی نژاد به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو در دیدار پایانی حاضر نشد و به مدال نقره رسید.

کاویانی نژاد بعد از کسب مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا گفت: در کشتی دوم مقابل حریف چینی از ناحیه زانوی پای چپ آسیب دیدم و با نظر کادر فنی در دیدار فینال مبارزه نکردم.

وی ادامه داد: با تجربه ای که از مصدومیت های گذشته داشتم به نظرم مصدومیتم جدی است. باید به ایران برگردم و فیزیوتراپی کنم تا ببینم وضعیت پایم چطور می شود.

کد مطلب 5750771

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