به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی‌اصغر رفاهی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با اشاره به ۱۸۳ مورد ملاقات چهره به چهره مسئولان عالی قضائی با مردم در جریان سفر به استان البرز گفت: ۳۰ مورد از این ملاقات‌ها در شهرستان‌های استان البرز انجام شد و ۱۵۳ ملاقات چهره به چهره نیز طی قریب به شش ساعت در شهرستان کرج توسط رئیس دیوان عالی کشور، مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه و رئیس مرکز ارتباطات مردمی دستگاه قضا صورت گرفت.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه افزود: طبق هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از کلیه افرادی که طی سال ۱۴۰۱ از استان البرز و از طریق سامانه سامع، درخواست ملاقات با رئیس قوه قضائیه را داشتند دعوت به عمل آمد و در جریان سفر هیئت عالی قضائی به استان البرز در روز ۱۷ فروردین، با آنها ملاقات‌های چهره به چهره صورت گرفت.

وی همچنین از دریافت هزار و ۲۴۹ فقره درخواست مردمی در جریان سفر هیئت عالی قضائی به استان البرز خبر داد و گفت: همکاران ما در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه که در محل استقرار صندوق‌های دریافت درخواست‌های مردمی استان البرز حضور داشتند، پیش از دریافت درخواست‌ها، آن‌ها را به دقت مورد بررسی قرار داده و نواقص‌شان را جهت رفع اشکال به متقاضیان اعلام می‌کردند.

رفاهی با بیان اینکه مطابق برنامه تحولی قوه قضائیه، کلیه درخواست‌های واصله در جریان سفر هیئت عالی قضائی به استان البرز در سامانه سامع اسکن و ثبت شد و پیامک نیز برای متقاضیان ارسال گردید، گفت: بعد از اسکن و ثبت درخواست و بارگذاری آن در سامانه، چند کارشناس قضائی مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، از باب اتقان کار و با رویکرد حل مسئله، درخواست را مورد بررسی قرار داده و نظر کارشناسی خود را در رابطه با آن اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با بیان اینکه در جریان ملاقات‌های مردمی صورت گرفته در استان البرز، برای چند پرونده کثیرالشاکی، پوشه پیگیری ویژه در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه تشکیل شد، گفت: همچنین با توجه به دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر هدفمند شدن ملاقات‌های مردمی، پیش از انجام ملاقات‌های مردمی در استان البرز، یک کارگروه ویژه و چند کمیته در موضوعات مختلف قضائی، اقدام به تفکیک موضوعی، پالایش و بررسی اولیه درخواست‌ها کرده و بر حسب مورد مشخص می‌کردند که فرد مراجعه‌کننده با کدام مقام قضائی دیدار داشته باشد.

وی تصریح کرد: انتظار ما از مجموعه دادگستری استان البرز این است که کارگروهی ویژه را برای رسیدگی به درخواست‌های مردمی با رویکرد حل مسئله تشکیل دهد و پس از بررسی کلیه درخواست‌ها، نتیجه را در سامانه سامع بارگذاری کند تا متقاضیان و ارباب رجوع بتوانند نتایج درخواست‌های خود را دریافت کنند.