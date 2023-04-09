به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی ملامهدی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان افزود: این کمیته در اجرای تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد کشور و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، آماده است از محل اعتبارات بانکی در دسترس خود تسهیلات قرض الحسنه و کم بهره در اختیار ایثارگران معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قرار دهد.

وی با بیان اینکه این تسهیلات می‌تواند گامی در راستای اجرای طرح‌های اشتغال زایی و کارآفرینی ایثارگران باشد، اظهار کرد: سقف این وام‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بوده و امکان دارد با مشخص شدن ضوابط جدید برای سال ۱۴۰۲، این میزان به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یابد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح‌های سه گانه این اداره کل در ماه مبارک رمضان تحت عناوین «توزیع بسته‌های معیشتی به نیازمندان»، «اطعام و افطاری نیازمندان» و «حامی یابی برای ایتام» گفت: برنامه ریزی شده با اقدامی منسجم، تمام این برنامه‌ها به یاد شهدا مزّین شود تا گامی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برداشته شود.

ملامهدی، ادامه داد: برگزاری باشکوه رویدادهای سه گانه مزبور نیاز به همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان دارد و این بنیاد می‌تواند با پیوستن به پویشی که کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به همین منظور راه انداخته است، در این زمینه کمک کند.