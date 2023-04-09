حسن اسکندرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساعت شروع فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس در روز ۱۹ ماه مبارک رمضان اظهار کرد: به منظور بهره مندی از فیوضات معنوی شبهای قدر ساعت آغاز فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس استان اردبیل در روز دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با نوزدهم ماه رمضان از ساعت ۹:۳۰ صبح خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه این تصمیم طبق سالهای گذشته در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش استان اردبیل اتخاذ شده است، خاطرنشان کرد: اغلب دانش آموزان در لیالی قدر همراه با خانوادههای خود در مصلی حضور مییابند که برای راحتی این حضور و استفاده از لحظههای معنوی شبهای قدر این فعالیتها با دو ساعت تأخیر در مدارس آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل نیز با صدور اطلاعیه ای اظهار کرد: به منظور فراهم شدن زمینه بهرهمندی بیشتر از فیوضات معنوی شبهای قدر، آغاز به کار ادارات، سازمانها و بانکهای استان اردبیل فردا دوشنبه ۲۱ فروردین از ساعت ۹:۰۰ و مدارس از ساعت ۹:۳۰ خواهد بود.
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