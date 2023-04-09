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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۱۹:۰۲

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

افزایش تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا کرمانشاه به ۶۹ نفر

افزایش تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا کرمانشاه به ۶۹ نفر

کرمانشاه- سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از افزایش تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا کرمانشاه به ۶۹ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۶۹ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین ۹ نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری است که حال چهار نفر از آنان وخیم است.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر براثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۳۵ نفر است.

کد مطلب 5750865

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