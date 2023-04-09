افزایش تعداد بیماران بستری مبتلا به کرونا کرمانشاه به ۶۹ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۶۹ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین ۹ نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری است که حال چهار نفر از آنان وخیم است.

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته یک نفر براثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۳۵ نفر است.