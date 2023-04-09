تبادل کالا در گمرک اینچه برون به ۱۳۰ دستگاه تریلر در روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه استاندار گلستان شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه اظهارکرد: تا پیش از این دولت، منطقه آزاد اینچه برون مصوبه‌ای روی کاغذ بود و حتی مهر هیأت دولت را هم نداشت.

استاندار گلستان افزود: پس از پیگیری‌ها انجام شده اساسنامه قانونی منطقه آزاد نهایی شده و پس از آن هیأت مدیر عامل و مدیرعامل آن منصوب خواهد شد.

وی گفت: ۲۱ نفر از نخبگان استان احصاء و به وزیر امور اقتصادی معرفی شده اند و ما برای آن طرح جامع هم ظرف مدت یک سال آماده کردیم.

زنگانه ادامه داد: تبادل کامیونی که به صفر رسیده بود در حال حاضر از ۱۳۰ کامیون در روز گذشته و ما به دنبال صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری از استان هستیم.

وی ادامه داد: چشم انداز توسعه برای استان تعریف کردیم و ۳۱ سند بخشی توسعه برای استان آماده کردیم و مقرر شده در افق ۱۴۰۴ درآمد سرانه مردم استان به میانگین درآمد سرانه مردم در کشور برسد.

استاندار گلستان گفت: اقدامات زیادی در حوزه راه‌های استان انجام شده و از ۳۴ کیلومتر جاده آق قلا به بندرترکمن که موسوم به جاده مرگ شده بود تا کنون عملیات تعریض ۱۷ کیلومتر انجام شده و تلاش می کنیم با اجرای کامل این پروژه در سال‌جاری تا انتهای سال ۱۴۰۲ چیزی به نام جاده مرگ در استان نداشته باشیم.