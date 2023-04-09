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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۱:۵۴

استاندار گلستان:

تبادل کالا در گمرک اینچه برون به ۱۳۰ دستگاه تریلر در روز رسید

تبادل کالا در گمرک اینچه برون به ۱۳۰ دستگاه تریلر در روز رسید

گرگان- استاندار گلستان گفت: تبادل کامیونی از مرز اینچه برون که به صفر رسیده بود در حال حاضر از ۱۳۰ کامیون در روز گذشته و ما به دنبال صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری از گلستان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد زنگانه استاندار گلستان شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه اظهارکرد: تا پیش از این دولت، منطقه آزاد اینچه برون مصوبه‌ای روی کاغذ بود و حتی مهر هیأت دولت را هم نداشت.

استاندار گلستان افزود: پس از پیگیری‌ها انجام شده اساسنامه قانونی منطقه آزاد نهایی شده و پس از آن هیأت مدیر عامل و مدیرعامل آن منصوب خواهد شد.

وی گفت: ۲۱ نفر از نخبگان استان احصاء و به وزیر امور اقتصادی معرفی شده اند و ما برای آن طرح جامع هم ظرف مدت یک سال آماده کردیم.

زنگانه ادامه داد: تبادل کامیونی که به صفر رسیده بود در حال حاضر از ۱۳۰ کامیون در روز گذشته و ما به دنبال صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری از استان هستیم.

وی ادامه داد: چشم انداز توسعه برای استان تعریف کردیم و ۳۱ سند بخشی توسعه برای استان آماده کردیم و مقرر شده در افق ۱۴۰۴ درآمد سرانه مردم استان به میانگین درآمد سرانه مردم در کشور برسد.

استاندار گلستان گفت: اقدامات زیادی در حوزه راه‌های استان انجام شده و از ۳۴ کیلومتر جاده آق قلا به بندرترکمن که موسوم به جاده مرگ شده بود تا کنون عملیات تعریض ۱۷ کیلومتر انجام شده و تلاش می کنیم با اجرای کامل این پروژه در سال‌جاری تا انتهای سال ۱۴۰۲ چیزی به نام جاده مرگ در استان نداشته باشیم.

کد مطلب 5750911

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