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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۱:۴۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد؛

توزیع ۲٠ هزار بسته حمایتی در استان/ برگزاری شب قدر در ۱۲٠٠ مکان

توزیع ۲٠ هزار بسته حمایتی در استان/ برگزاری شب قدر در ۱۲٠٠ مکان

یاسوج_ مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲٠ هزار بسته حمایتی در شب شهادت حضرت علی(ع) بین نیازمندان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا افتخاری شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: مراسم معنوی و پرفیض قدر طی شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱ برگزار می‌شود.

افتخاری با بیان اینکه یکهزار و ۲٠٠ مکان مذهبی پوشش برنامه‌های شب‌های قدر را خواهند داشت، اظهار کرد: در این اماکن برنامه‌های شب قدر، از ساعت ۲۱ شروع می‌شود و تا ۲ بامداد روز بعد ادامه دارد.

افتخاری گفت: در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) ۲۰ هزار بسته حمایتی بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی افزود: ۴۰ هزار وعده غذای گرم نیز توسط هیئت‌های عزاداری در شب‌های قدر بین شرکت کنندگان توزیع می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برپایی موکب و برگزاری محافل انس با قرآن را از دیگر برنامه‌های شب‌های قدر دانست.

کد مطلب 5750949

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