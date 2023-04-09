توزیع ۲٠ هزار بسته حمایتی در استان/ برگزاری شب قدر در ۱۲٠٠ مکان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا افتخاری شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: مراسم معنوی و پرفیض قدر طی شب‌های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ رمضان از ساعت ۲۱ برگزار می‌شود.

افتخاری با بیان اینکه یکهزار و ۲٠٠ مکان مذهبی پوشش برنامه‌های شب‌های قدر را خواهند داشت، اظهار کرد: در این اماکن برنامه‌های شب قدر، از ساعت ۲۱ شروع می‌شود و تا ۲ بامداد روز بعد ادامه دارد.

افتخاری گفت: در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی (ع) ۲۰ هزار بسته حمایتی بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی افزود: ۴۰ هزار وعده غذای گرم نیز توسط هیئت‌های عزاداری در شب‌های قدر بین شرکت کنندگان توزیع می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برپایی موکب و برگزاری محافل انس با قرآن را از دیگر برنامه‌های شب‌های قدر دانست.