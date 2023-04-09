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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۲:۳۵

شمخانی:

تنش و درگیری در منطقه قفقاز به نفع هیچ کشوری نیست

تنش و درگیری در منطقه قفقاز به نفع هیچ کشوری نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تنش و درگیری در منطقه قفقاز به نفع هیچ کشوری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان که پیش از ظهر امروز وارد تهران شد با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای با او گفتگو کرد.

در این دیدار دریابان شمخانی با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و پیوندهای فرهنگی میان دو ملت ایران و ارمنستان گفت: پایداری و ثبات در مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور از ویژگی‌های مهم مناسبات دوستانه تهران و ایروان است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، توسعه همکاری و تعامل با همسایگان را از اصول تغییر ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم بر شمرد.

وی تصریح کرد: حسن همجواری و تلاش مشترک برای حل و فصل چالش‌های منطقه‌ای از روش‌های مسالمت آمیز، توصیه‌ی مؤکد جمهوری اسلامی به همه طرف هاست.

شمخانی با توجه به افق مثبت تعاملات اقتصادی میان تهران و ایروان، افزایش مبادلات تجاری مشترک به میزان ۳ میلیارد دلار را هدفی قابل دستیابی عنوان کرد و گفت: قرار داشتن ایران و ارمنستان در دالان ارتباطی شمال - جنوب، چشم انداز روشنی را برای تعمیق مناسبات تجاری میان دو کشور رقم زده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه تنش و درگیری در منطقه قفقاز به نفع هیچ کشوری نیست، تصریح کرد: هرگونه تغییر در جغرافیای منطقه قفقاز جنوبی اقدامی تنش زا و در جهت خواست دشمنان امنیت و ثبات منطقه است.

شمخانی گفت: باید گفتگو و تعامل مستمر جایگزین هرگونه رویکرد سخت برای پایان دادن به چالش‌های منطقه‌ای شود.

شمخانی با اشاره به اینکه منطقه‌ی قفقاز شرایط حساسی را طی می‌کند؛ اظهار امیدواری کرد جمهوری آذربایجان و ارمنستان با خویشتن داری و تدبیر بتوانند تنش‌ها را مدیریت و حل و فصل نمایند.

در این دیدار آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان نیز با اشاره به روابط دیرینه تهران - ایروان توسعه و تعمیق همکاری‌های همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران را خواست دولت و ملت ارمنستان و از اولویت‌های کشورش در حوزه سیاست خارجی برشمرد.

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در توسعه روابط میان کشورهای قفقاز جنوبی و تأمین امنیت منطقه دارد.

وی با تمجید از نقش بسیار مؤثر جمهوری اسلامی ایران در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و تبریک توافق اخیر میان تهران و ریاض گفت: تنها راه پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تنش و درگیری گفتگو و تعامل میان کشورهاست.

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان پروژه‌های انتقال برق بین دو کشور و سوآپ گاز ارمنستان و ترکمنستان را از موضوعات مهم در روابط دو کشور ذکر کرد و بر تسریع در اجرای پروژه‌های اقتصادی میان دو کشور تاکید نمود.

کد مطلب 5750974

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