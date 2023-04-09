به گزارش خبرگزاری مهر، آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان که پیش از ظهر امروز وارد تهران شد با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و منطقه‌ای با او گفتگو کرد.

در این دیدار دریابان شمخانی با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و پیوندهای فرهنگی میان دو ملت ایران و ارمنستان گفت: پایداری و ثبات در مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور از ویژگی‌های مهم مناسبات دوستانه تهران و ایروان است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان، توسعه همکاری و تعامل با همسایگان را از اصول تغییر ناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از اولویت‌های مهم دولت سیزدهم بر شمرد.

وی تصریح کرد: حسن همجواری و تلاش مشترک برای حل و فصل چالش‌های منطقه‌ای از روش‌های مسالمت آمیز، توصیه‌ی مؤکد جمهوری اسلامی به همه طرف هاست.

شمخانی با توجه به افق مثبت تعاملات اقتصادی میان تهران و ایروان، افزایش مبادلات تجاری مشترک به میزان ۳ میلیارد دلار را هدفی قابل دستیابی عنوان کرد و گفت: قرار داشتن ایران و ارمنستان در دالان ارتباطی شمال - جنوب، چشم انداز روشنی را برای تعمیق مناسبات تجاری میان دو کشور رقم زده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با بیان اینکه تنش و درگیری در منطقه قفقاز به نفع هیچ کشوری نیست، تصریح کرد: هرگونه تغییر در جغرافیای منطقه قفقاز جنوبی اقدامی تنش زا و در جهت خواست دشمنان امنیت و ثبات منطقه است.

شمخانی گفت: باید گفتگو و تعامل مستمر جایگزین هرگونه رویکرد سخت برای پایان دادن به چالش‌های منطقه‌ای شود.

شمخانی با اشاره به اینکه منطقه‌ی قفقاز شرایط حساسی را طی می‌کند؛ اظهار امیدواری کرد جمهوری آذربایجان و ارمنستان با خویشتن داری و تدبیر بتوانند تنش‌ها را مدیریت و حل و فصل نمایند.

در این دیدار آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان نیز با اشاره به روابط دیرینه تهران - ایروان توسعه و تعمیق همکاری‌های همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران را خواست دولت و ملت ارمنستان و از اولویت‌های کشورش در حوزه سیاست خارجی برشمرد.

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در توسعه روابط میان کشورهای قفقاز جنوبی و تأمین امنیت منطقه دارد.

وی با تمجید از نقش بسیار مؤثر جمهوری اسلامی ایران در ایجاد صلح و ثبات در منطقه و تبریک توافق اخیر میان تهران و ریاض گفت: تنها راه پایان دادن به بحران‌های منطقه‌ای و جلوگیری از تنش و درگیری گفتگو و تعامل میان کشورهاست.

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان پروژه‌های انتقال برق بین دو کشور و سوآپ گاز ارمنستان و ترکمنستان را از موضوعات مهم در روابط دو کشور ذکر کرد و بر تسریع در اجرای پروژه‌های اقتصادی میان دو کشور تاکید نمود.