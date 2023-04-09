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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۵۱

امام جمعه موقت بوشهر :

بی‌حیایی و مشکلات اخلاقی موجب خسارت‌های اجتماعی می‌شود

بی‌حیایی و مشکلات اخلاقی موجب خسارت‌های اجتماعی می‌شود

بوشهر- امام جمعه موقت بوشهر گفت: عقوبت‌های فساد اخلاقی و خسارت‌های اجتماعی بر اساس انجام بی‌حیایی و بدحجابی موجب ضربه زدن به بنیان خانواده‌ها می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی عصر یکشنبه در دوازدهمین دوره مراسم جز خوانی «نوای ملکوت» در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر به تبیین آثار وضعی ایمان به خداوند متعال و انس با قرآن و عترت در وجود انسان پرداخت و گفت: هنگامی که خداوند بنده‌ای را دوست بدارد او را به آرامش و حلم زینت می‌کند.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به تفسیر آیه ۱۹ سوره مبارکه نور، افزود: علاقه به گناه در واقع مقدمه گناه است و حتی دوست داشتن بعضی گناهان در دستورات دین اسلام و در آیات کلام‌الله به‌عنوان گناه کبیره به شمارش آمده است، ما در برابر خواسته‌های خود مسئولیم.

وی با بیان اینکه جامعه مؤمنین جای پاکی و خوبی است، تصریح کرد: کسانی‌که دوست دارند زشتی در دنیا رواج پیدا کند، پس این افراد در دنیا و آخرت عذاب و گرفتار خواهند شد، لذا کسانی که به دنبال اشاعه فحشاء هستند، نظام اسلامی باید آنها را تنبیه کند.

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره به اینکه آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم، و ناسپاسی نسبت به خوبی‌های دیگران به فرموده پیغمبر مکرم اسلام (ص) به‌عنوان سه گناهی هست که کیفرشان در همین دنیا می‏‌رسد و به آخرت نمی‏‌افتد، اظهار کرد: گاهی اوقات که والدین با فرزندان‌شان تندی می‌کنند، ولی فرزند اجازه ندارد به آنها تندی و اذیت کند و یا نباید نگاه تند و خشم‌آلود به صورت والدین داشته باشد، اگر فرزند نسبت به پدر و مادر خودش تندی کند، نمازش قبول نیست.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اساس اسلام بر عدل و محبت بنا شده است، بیان کرد: امام محمدباقر (ع) در حدیثی فرمودند که ممکن است فرزندی در زمان حیات والدین به آنها نیکی می‌کند و اما فرزند بعد از دوران مرگ، پدر و مادر خودش را فراموش کرده است، مثلاً نمازهای والدینش را به‌جا نیاورد و طلب بخشش نکرده و بدهی‌های آنها را نداده است، لذا این فرزند مورد آق والدین قرار می‌گیرد.

استاد مدرسه علمیه معصومیه (س) شهرستان بوشهر گفت: حضرت محمدمصطفی (ص) می‌فرمایند که بزرگترین گناه رواج گناه در جامعه است که عذاب دنیوی و اخروی دارد، پس کسانی که دوست دارند زشتی‌ها و بی‌حیایی رواج پیدا کند بدانند عاقبت بدی در انتظار آنها است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه عقوبت‌های فساد اخلاقی و خسارت‌های اجتماعی بر اساس انجام بی‌حیایی و بدحجابی موجب ضربه زدن به بنیان خانواده‌ها می‌شوند، افزود: گناهی نظیر بی‌عفتی و بدحجابی موجب تزلزل در پایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده می‌شود و به نوعی با این عمل رذیله موجب بی‌حیایی و بر هم زدن نظم روحی و روانی انسان‌ها و مخدوش کردن آرامش جامعه می‌شوند. لذا این نوع رفتارهای رذیلانه و وقیحانه خسارت‌های اجتماعی و فرهنگی را برای جامعه در بر دارد که بایستی مسئولان قضائی و انتظامی ورود انقلابی و قانونی کنند.

در محفل جز خوانی روز هجدهم ماه بهار معنویت، توسط حامد یوسفی، رحیم سهرابی‌تنها، محمدعلی هاشمی و عباس هاشمی، جز هجدهم قرآن کریم به‌شیوه قرائت ترتیل تلاوت و به‌صورت برنامه زنده تلویزیونی از شبکه استانی سیمای مرکز بوشهر پخش شد.

کد مطلب 5750987

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    نظرات

    • خسرو IR ۰۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
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      پاسخ
      اصلاح در مواضع اخلاقی جامعه رو بایستی از راهش داخل شد نه از بیراهه . این درست نیست که هر قضیه ای رو فتنه تعریف کنیم و قاتلوهم رو ملاک عمل قرار دهیم همه میدانیم که باعث و بانی این برخورد های خشن همش تله های غربه . لذا نباید ساده لوحانه بیفتیم توش

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