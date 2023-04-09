به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی عصر یکشنبه در دوازدهمین دوره مراسم جز خوانی «نوای ملکوت» در حسینیه عاشقان ثارالله بوشهر به تبیین آثار وضعی ایمان به خداوند متعال و انس با قرآن و عترت در وجود انسان پرداخت و گفت: هنگامی که خداوند بنده‌ای را دوست بدارد او را به آرامش و حلم زینت می‌کند.

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به تفسیر آیه ۱۹ سوره مبارکه نور، افزود: علاقه به گناه در واقع مقدمه گناه است و حتی دوست داشتن بعضی گناهان در دستورات دین اسلام و در آیات کلام‌الله به‌عنوان گناه کبیره به شمارش آمده است، ما در برابر خواسته‌های خود مسئولیم.

وی با بیان اینکه جامعه مؤمنین جای پاکی و خوبی است، تصریح کرد: کسانی‌که دوست دارند زشتی در دنیا رواج پیدا کند، پس این افراد در دنیا و آخرت عذاب و گرفتار خواهند شد، لذا کسانی که به دنبال اشاعه فحشاء هستند، نظام اسلامی باید آنها را تنبیه کند.

حجت‌الاسلام جمالی با اشاره به اینکه آزردن پدر و مادر، زورگویی و ستم به مردم، و ناسپاسی نسبت به خوبی‌های دیگران به فرموده پیغمبر مکرم اسلام (ص) به‌عنوان سه گناهی هست که کیفرشان در همین دنیا می‏‌رسد و به آخرت نمی‏‌افتد، اظهار کرد: گاهی اوقات که والدین با فرزندان‌شان تندی می‌کنند، ولی فرزند اجازه ندارد به آنها تندی و اذیت کند و یا نباید نگاه تند و خشم‌آلود به صورت والدین داشته باشد، اگر فرزند نسبت به پدر و مادر خودش تندی کند، نمازش قبول نیست.

وی در ادامه با بیان این مطلب که اساس اسلام بر عدل و محبت بنا شده است، بیان کرد: امام محمدباقر (ع) در حدیثی فرمودند که ممکن است فرزندی در زمان حیات والدین به آنها نیکی می‌کند و اما فرزند بعد از دوران مرگ، پدر و مادر خودش را فراموش کرده است، مثلاً نمازهای والدینش را به‌جا نیاورد و طلب بخشش نکرده و بدهی‌های آنها را نداده است، لذا این فرزند مورد آق والدین قرار می‌گیرد.

استاد مدرسه علمیه معصومیه (س) شهرستان بوشهر گفت: حضرت محمدمصطفی (ص) می‌فرمایند که بزرگترین گناه رواج گناه در جامعه است که عذاب دنیوی و اخروی دارد، پس کسانی که دوست دارند زشتی‌ها و بی‌حیایی رواج پیدا کند بدانند عاقبت بدی در انتظار آنها است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه عقوبت‌های فساد اخلاقی و خسارت‌های اجتماعی بر اساس انجام بی‌حیایی و بدحجابی موجب ضربه زدن به بنیان خانواده‌ها می‌شوند، افزود: گناهی نظیر بی‌عفتی و بدحجابی موجب تزلزل در پایه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه و خانواده می‌شود و به نوعی با این عمل رذیله موجب بی‌حیایی و بر هم زدن نظم روحی و روانی انسان‌ها و مخدوش کردن آرامش جامعه می‌شوند. لذا این نوع رفتارهای رذیلانه و وقیحانه خسارت‌های اجتماعی و فرهنگی را برای جامعه در بر دارد که بایستی مسئولان قضائی و انتظامی ورود انقلابی و قانونی کنند.

در محفل جز خوانی روز هجدهم ماه بهار معنویت، توسط حامد یوسفی، رحیم سهرابی‌تنها، محمدعلی هاشمی و عباس هاشمی، جز هجدهم قرآن کریم به‌شیوه قرائت ترتیل تلاوت و به‌صورت برنامه زنده تلویزیونی از شبکه استانی سیمای مرکز بوشهر پخش شد.