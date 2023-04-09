۱۲۵۰ هکتار از مزارع استان تهران در مقابل «سن »آفت زدایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرئیل برادری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز مبارزه با سن مادر در مزارع غلات استان تهران خبر داد و گفت: با آغاز روند مبارزه با این آفت گیاهی تاکنون ۱۲۵۰ هکتار از مزارع مبارزه شیمایی شده است.

وی با بیان اینکه هرساله سن غلات از نیمه دوم اسفند در مزارع استان تهران فعال می‌شود، افزود: امسال نیز ستادهای مبارزه با این حشره از اسفندماه در آمادگی کامل بودند که به محض ریزش سن، مبارزه با این آفت آغاز شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران عنوان داشت: مبارزه با این حشره با همکاری مدیریت و همکاران حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان، همیاری کشاورزان و مددکاران ترویجی صورت می‌گیرد.

برادری در خصوص سطح زیرکشت محصولات اساسی استان گفت: گندم در سطح ۴۷ هزار و ۱۷۵ هکتار، جو ۳۰ هزار و ۶۱۵ هکتار و کلزا در سطحی بالغ بر ۱۵۴۰ هکتار کشت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علف‌های هرز را یکی از آفات مهم دانست و افزود: با توجه به اینکه علف‌های هرز در رقابت با محصول اصلی در جذب آب و عناصر غذایی است، به‌طور بالقوه می‌تواند خسارت وارد کند؛ بنابراین مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ از اسفندماه در سطح استان آغاز شده و تاکنون ۴۶ هزار و ۴۲۰ هکتار از مزارع گندم، ۱۷ هزار و ۴۳۰ هکتار از مزارع جو و ۹۶۵ هکتار از مزارع تحت کشت کلزا مبارزه شیمیایی علیه علف‌های هرز انجام شده است.