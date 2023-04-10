به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی سیفایی، شامگاه یکشنبه، در کرسی تلاوت قرآن کریم و مراسم افطاری وحدت و مقاومت که در محل مسجد جامع اهل سنت شهرستان قصرقند برگزار شد، افزود: در ماه رمضان باید با استعانت از حضرت حق، سرعت مان را افزایش داده تا مشمول مغفرت خداوند قرار بگیریم.

وی حضور برادران شیعه و سنی در مراسمی مثل افطاری‌های وحدت و مقاومت را بسیار نیکو عنوان کرد و گفت: جمع شدن مؤمنین در کنار هم، عامل خشنودی خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت ماه مبارک رمضان، گفت: همه مسلمانان باید در این ماه مبارک تلاش کنند تا زندگی خود را بر اساس تأکیدات خداوند تنظیم کنند.

وی در پایان بر بهره گیری مناسب و کامل از ظرفیت و لحظه به لحظه ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر تاکید کرد.

شایان ذکر است مدیر کل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور برای سه روز به جنوب سیستان و بلوچستان سفر کرده است.