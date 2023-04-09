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۲۰ فروردین ۱۴۰۲، ۲۳:۴۹

امام جمعه شیروان:

شب قدر بهانه خداوند برای گسترش رحمت خود است

شب قدر بهانه خداوند برای گسترش رحمت خود است

بجنورد- امام جمعه شیروان با تاکید بر لزوم استفاده از تک تک لحظات شب قدر، گفت: گاهی بندگان غافل هستند اما خداوند بهانه هایی مانند ماه رمضان و شب قدر قرار می دهد تا رحمت خود را ارایه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تکمیلی در مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، اظهار کرد: شب قدر بهتر از هزار ماه است لذا نباید آن را از دست داد.

امام جمعه شیروان ادامه داد: گاهی خدا به دنبال بهانه است تا ثواب زیادی به مخلوقات برساند که شب قدر یکی از این موارد است.

وی افزود: گاهی بندگان گریزپا و غافل هستند اما خداوند بهانه‌هایی مانند رمضان قرار می‌دهد تا رحمت خود را ارائه دهد.

حجت الاسلام تکمیلی تصریح کرد: احیا شب قدر تنها به بیدار ماندن ظاهری نیست بلکه باید خواب دل را بیدار کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید در کردار خود بیندیشیم، افزود: طبق احادیث یکی از اعمال توصیه شده در این شب تفکر است.

امام جمعه شیروان در انتها با تاکید بر لزوم استفاده از لحظات معنوی شب قدر، گفت: سال‌های آتی ما تاریخ آیندگان هستیم پس باید امروز تاریخ زندگی خود را زیبا بنویسیم.

کد مطلب 5751006

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