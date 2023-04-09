شب قدر بهانه خداوند برای گسترش رحمت خود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تکمیلی در مراسم شب نوزدهم ماه مبارک رمضان در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، اظهار کرد: شب قدر بهتر از هزار ماه است لذا نباید آن را از دست داد.

امام جمعه شیروان ادامه داد: گاهی خدا به دنبال بهانه است تا ثواب زیادی به مخلوقات برساند که شب قدر یکی از این موارد است.

وی افزود: گاهی بندگان گریزپا و غافل هستند اما خداوند بهانه‌هایی مانند رمضان قرار می‌دهد تا رحمت خود را ارائه دهد.

حجت الاسلام تکمیلی تصریح کرد: احیا شب قدر تنها به بیدار ماندن ظاهری نیست بلکه باید خواب دل را بیدار کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید در کردار خود بیندیشیم، افزود: طبق احادیث یکی از اعمال توصیه شده در این شب تفکر است.

امام جمعه شیروان در انتها با تاکید بر لزوم استفاده از لحظات معنوی شب قدر، گفت: سال‌های آتی ما تاریخ آیندگان هستیم پس باید امروز تاریخ زندگی خود را زیبا بنویسیم.