نماهنگ «ماه من ۳» با نوای حسین طاهری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماهنگ «ماه من ۳» توسط گروه رسانه‌ای فدک و با همکاری برنامه «ماه من» شبکه سه با نوای حسین طاهری مداح اهل بیت (ع) به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امیرالمومنین (ع) منتشر شد. متن شعر این نماهنگ که سروده حمید رمی و نور آملی، حیدری آل کثیر است به شرح زیر است:

الحمدلله الذی هدانا

بولایه مولانا و مقتدانا

جانا جانا جانا

شور عشق علی ایمانم

با یاحیدر پر از طوفانم

من تا آخر، بر این پیمانم

علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم

ماه من علی

تویی تو مطمئن‌ترین راه من علی

ولیّ من امیر من شاه من علی

مسیر نزدیک به الله من علی

امید ما به روزیه که

روز صاحب‌الزمونه

بالای منبر کوفه

قبل از خطبه‌هاش می‌خونه

علی مولا، علی مولا، علی مولا حیدر علی مولا

علی والا، علی اعلی، علی تسبیح منجی دنیا

الحَمدُلِلهِ الَّذی هَدَانا

بِوِلایَةِ مولانا وَ مُقتَدانا

مولا مولا مولا

فی الإیمانِ

أمینُ القرآن

فی القرآنِ

أمیرُ الإنسان

فی الإنسانِ

ولیُّ الرحمنْ

علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا

قُلْ یا سائِلی

عَنهُ أتَدْری مَنْ علی

مَنْ فی کَفِّهِ

العلمُ یسیلُ مِن علِ‌

مَن فی عَینِهِ

الدنیا بِشِسْعِ المِنْعَلِ

‌قُلْ هذا علی

مِن الدُنیا

إلی الاُخری

معاکَ یا هدانا علی مولا

وَ فی السِلمِ

وَ فی الهیجا

‌امیرٌ لا تُضاها علی مولا

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