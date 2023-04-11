تدوین «روبورس» تمام شد/ قصه مالباختگان بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، آریان عطارپور تهیه‌کننده مستند «روبورس» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با اشاره به پایان ساخت این اثر گفت: تدوین نهایی اثر انجام شده و کار صداگذاری و آهنگسازی توسط هیراد علوی و نیما پورکریمی پایان یافته، نام فیلم «روبورس» است اما ترجیح دادیم با توجه به فضای مستند و پایان‌بندی آنکه رنگی از امید دارد، نام آن را تغییر بدهیم. اگر دوستان در مرکز موافقت کنند نام فیلم «ناامیدی سم است؟» خواهد شد.

وی ادامه داد: نسخه نهایی این اثر در ۲۳ دقیقه آماده نمایش است. این روزها مشغول کارهای تصویرسازی، طراحی پوستر و امور تبلیغاتی مستند هستیم. تصویرسازی کار را شادی یوسفی برعهده دارد و هانا بیات طراح پوستر آن است.

عطارپور درباره چالش‌های ساخت این اثر بیان کرد: بخش عمده مستند «روبورس» متشکل از تیتر روزنامه‌هاست و به‌وسیله آن روایت می‌شود. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما هنگام ساخت اثر پیدا کردن نسخه‌های کاغذی روزنامه‌ها بود. بعضی از آرشیوهای روزنامه‌ها نامرتب بود و برای پیدا کردن نسخه‌های فیزیکی دردسر داشتیم. بعضی از روزنامه‌هایی هم که برای اوایل دوران شیوع ویروس کرونا بودند نسخه فیزیکی نداشتند.

این تهیه‌کننده گفت: درنهایت با تلاش و جست‌وجو موفق شدیم ۹۶ درصد روزنامه‌ها را به صورت کاغذی پیدا کنیم. برای درصد کمی از روزنامه‌ها هم که نسخه چاپی نداشتند، تیتر اخبار را خودمان بر کاغذ چاپ کرده و از آن عکس گرفتیم. تا درنهایت پروژه به پایان رسید.

وی در پایان گفت: تصور من این است که مستند «روبورس» بتواند توجه عده زیادی را به خود جلب کند. زیرا موضوعی که اثر آن را روایت می‌کند مربوط به افرادی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با سرمایه‌گذاری در بورس مال خود را از دست دادند. به همین سبب، جدا از مخاطبان همیشگی آثار مستند اشخاصی که تجربه سرمایه‌گذاری در بورس را دارند می‌توانند به تماشای اثر بنشینند. ضمن اینکه در فیلم گریزی هم به وضعیت اقتصادی کشور و دلیل سرمایه‌گذاری ناگهانی افراد با علم ناکافی در بورس هم زده می‌شود و از این رو این مستند می‌تواند طیف مخاطبان بالقوه زیادی داشته باشد.

عوامل این مستند عبارتند از نویسنده و کارگردان: رضا پُردل، تهیه‌کننده: آریان عطارپور، تدوین: آریان عطارپور، فیلمبردار: رضا تیموری، راوی: شهرام درخشان، آهنگساز: نیما پورکریمی، صداگذار: هیراد علوی‌فرد، مشاور علمی: علی شهبازی. تولید شده در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی.