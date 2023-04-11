آبیک در محاصره فعالیت برخی معادن آلاینده قرار دارد

فاطمه محمدبیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت برخی معادن در آبیک اظهار کرد: به واسطه فعالیت برخی معادن، شاهد حجم بالای آلایندگی در این شهرستان هستیم.
وی با بیان اینکه آبیک در محاصره انواع آلایندگیها قرار دارد، گفت: فعالیت واحدهای آلاینده به معضلی بزرگ برای مردم در شهر آبیک تبدیل شده است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی فعالیت کارخانه سیمان، نیروگاه شهید رجایی، دشت الله آباد که در حال تبدیل به کانون ریزگرد است همچنین فعالیت برخی معادن در مجاورت شهر و روستاهای آبیک باعث شده تا ما شاهد آلودگی تجمیعی در آبیک باشیم.
وی اضافه کرد: شرایط در آبیک به گونهای است که در سالهای گذشته چندین بار آبیک صدرنشین آلودهترین شهر در کشور و استان قرار گرفتهاست.
محمدبیگی با انتقاد از حمایت مطلق تعدادی از مسئولان از فعالیت بدون چارچوب و ساختارمند معادن تاکید کرد: ما از فعالیت معادن به شرط آنکه مغایر با ساز و کار مشخص و اصولی نباشد، حمایت میکنیم.
وی تصریح کرد: نباید به بهانه حمایت از فعالیتهای معدنی اجازه فعالیت به معادنی داده شود که در مجاورت روستاها و زندگی مردم قرار دارند و آلایندگی در آن محرز است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: معادن باید به وظایف و مسئولیتهای اجتماعی خود پایبند باشند و مسئولان به هیچ عنوان نباید از این موضوع کوتاهی کنند.
وی اضافه کرد: یکی از اولویتها و دغدغههای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نحوه فعالیت معادن و جلوگیری از افزایش میزان آلایندگی در آبیک بوده و خواهد بود.
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