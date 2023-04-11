کاهش و تعدیل نرخ پیشنهادی حمل و نقل عمومی تهران توسط فرمانداری

سعید بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر از نامه نگاری با شورای شهر تهران، پیگیری و اصلاح و کاهش نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری پایتخت خبر داد و افزود: نرخ کرایه مترو، تاکسی و اتوبوس پایینتر از نرخ تورم اعمال شده است.
وی گفت: موضوع نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی مانند هر سال توسط شورای شهر به فرمانداری تهران ارسال شد، که طی نامهای مکاتبهای با شورای اسلامی شهر انجام شد و کاهش و تعدیل نرخ کرایههای حمل و نقل عمومی را شاهد بودیم.
معاون عمرانی فرماندار تهران گفت: رویهای که ما در تعیین کرایهها در سال جاری شاهد بودیم، به صورت پیمایشی بود.
وی اضافه کرد: میزان نرخ کرایه حمل و نقل عمومی توسط سازمانهای مربوطه منتشر میشود.
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