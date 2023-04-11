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۲۲ فروردین ۱۴۰۲، ۲۰:۵۷

معاون فرماندار تهران خبر داد؛

کاهش و تعدیل نرخ پیشنهادی حمل و نقل عمومی تهران توسط فرمانداری

کاهش و تعدیل نرخ پیشنهادی حمل و نقل عمومی تهران توسط فرمانداری

تهران- معاون عمرانی فرماندار تهران از کاهش و تعدیل نرخ پیشنهادی حمل و نقل عمومی تهران توسط فرمانداری و با هماهنگی شورای شهر خبر داد.

سعید بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر از نامه نگاری با شورای شهر تهران، پیگیری و اصلاح و کاهش نرخ کرایه حمل و نقل درون شهری پایتخت خبر داد و افزود: نرخ کرایه مترو، تاکسی و اتوبوس پایین‌تر از نرخ تورم اعمال شده است.

وی گفت: موضوع نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی مانند هر سال توسط شورای شهر به فرمانداری تهران ارسال شد، که طی نامه‌ای مکاتبه‌ای با شورای اسلامی شهر انجام شد و کاهش و تعدیل نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی را شاهد بودیم.

معاون عمرانی فرماندار تهران گفت: رویه‌ای که ما در تعیین کرایه‌ها در سال جاری شاهد بودیم، به صورت پیمایشی بود.

وی اضافه کرد: میزان نرخ کرایه حمل و نقل عمومی توسط سازمان‌های مربوطه منتشر می‌شود.

کد مطلب 5752857

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    نظرات

    • مصطفی مشکانی IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
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      پاسخ
      سلام خدمت فرماندار شهر تهران شکایت در رابطه با کم بودن کرایه تاکسی خط تجریش ابک که خط مجاور امامزاده قاسم میدان قدس هم مسیر کمتری دارد هم سربالایی ندارد که مسیر ما همش سربالایی و ترافیک خیلی عجیبی نسبت به اون داره مسیر ما 3200میباشد ولی خط مجاور دوکیلومتر هم نمیشود ولی کرایه اون هم 9هزار و ما هم 9هز

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