مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه بارشی از روز چهارشنبه هفته گذشته وارد استان شده است، افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر امروز شنبه در استان ادامه دارد و این بارش‌ها توأم با وزش تندبادهای موقتی بوده و در نقاط مستعد و مرتفع نیز همراه با بارش تگرگ پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: تشدید بارش‌ها موجب شد تا هشدار قرمز برای استان صادر شود چرا که احتمال خسارت‌های جدی و نیاز به اقدامات فوری در ساعت‌های آتی وجود دارد.

صابری ادامه داد: تمامی نقاط استان تحت تأثیر این سامانه بارشی هستند و لازم است که تدابیر لازم به کار گرفته و توصیه‌های ارائه شده رعایت شود.

وی با اشاره به اینکه احتمال طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیز وجود دارد، اضافه کرد: در اثر بارش‌ها و ذوب برف‌ها احتمال جاری شدن سیل نیز دور از انتظار نیست لذا شهروندان از هر گونه نشستن در کنار رودخانه‌ها خودداری کنند.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، با تأکید بر لایروبی کانال‌های آب توسط دستگاه‌های خدمات رسان گفت: داشتن آمادگی و اقدام دستگاه‌های عضو مدیریت بحران در روزهای یاد شده ضروری است.