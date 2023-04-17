به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در دیدار سعید جهانی و مهدی وحدت‌کار، بر حذف فرآیندهای موازی تاکید شد و اصلاح فرآیندهای کاری رانندگان تاکسی به عنوان اولویتی مهم معرفی شد که نیازمند حمایت سازمان فاوا در مسیر اجرا است.

همچنین موضوع بهره‌برداری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از ظرفیت‌های سامانه هوشمند ناوگان داخلی شهرداری تهران (سهند) برای استفاده در طرح سرویس مدارس کودکان استثنایی مطرح شد که با استقبال مدیریت سازمان فاوا همراه بود.

گفتنی است؛ در این جلسه نیازهای فناورانه در حوزه‌ی حمل و نقل و تاکسی‌رانی مطرح و در خصوص قراردادهای جدید بین دو سازمان تصمیم‌گیری شد.