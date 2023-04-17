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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان خبر داد؛

ذخیره ۶۵ درصدی آب در پشت سدهای کردستان

ذخیره ۶۵ درصدی آب در پشت سدهای کردستان

سنندج- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان از ذخیره ۶۵ درصدی آب در پشت سدهای استان در سال آبی جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پراکندگی بارش سامانه‌های اخیر، تمام استان را فرا گرفت و بیشترین بارش در حوزه آبریز مرزی غرب، کرخه و در غرب استان به وقوع پیوسته که منجر به جاری شدن رواناب‌های مناسب در سطح استان شده است.

وی افزود: با توجه به مدیریت و مهار آب پشت سدها، هیچ حادثه‌ای اراضی و روستاهای پایین دست سدهای استان را تهدید نمی‌کند.

آریانژاد اعلام کرد: متوسط بارندگی امسال ۳۸۶ میلی‌متر بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد و به نسبت بلند مدت مشابه ۶ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان به افزایش آب ذخیره شده پشت سدهای استان نیز اشاره کرد و گفت: تقریباً تمام سدهایی که در استان کردستان تأمین کننده آب شرب هستند از لحاظ تراز و مخزن نسبت به سال گذشته مطمئن‌تر و مناسب‌ترند و در حال حاضر ۶۵ درصد آب در پشت سدهای استان موجود است.

وی به سرریز شدن سد «گاران» مریوان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بارش‌های این چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته اما با مدیریت صحیح منابع و مصارف آب و همّت جهادی مجموعه شرکت آب منطقه‌ای کردستان، خوشبختانه امسال نیز همچون سال گذشته شاهد سرریز سد گاران مریوان بودیم و احتمال سرریز سدهای «سبدلو» و «عباس‌آباد» بانه نیز محتمل است.

آریانژاد افزود: با توجه به مانور دریچه‌های خروجی سدها و مدیریت منابع و مصارف آب، با توجه به بارش‌های اخیر و ذخیره مناسب آب مخازن سدهای استان، هیچ تهدیدی برای اراضی و روستاهای پایین دست وجود نداشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با اشاره به اینکه حفاظت و صیانت از منابع آبی یک وظیفه همگانی و فرابخشی است، خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و در راستای مدیریت بحران آب و چالش‌های پیش‌رو، می‌طلبد همه ذینفعان و شهروندان گرامی در مصارف آب آشامیدنی، بهداشت و کشاورزی توجه ویژه داشته باشند و سازمان‌های متولی این امر نیز به صورت جدی این موضوع را رصد کنند.

کد مطلب 5757401

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