ذخیره ۶۵ درصدی آب در پشت سدهای کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پراکندگی بارش سامانه‌های اخیر، تمام استان را فرا گرفت و بیشترین بارش در حوزه آبریز مرزی غرب، کرخه و در غرب استان به وقوع پیوسته که منجر به جاری شدن رواناب‌های مناسب در سطح استان شده است.

وی افزود: با توجه به مدیریت و مهار آب پشت سدها، هیچ حادثه‌ای اراضی و روستاهای پایین دست سدهای استان را تهدید نمی‌کند.

آریانژاد اعلام کرد: متوسط بارندگی امسال ۳۸۶ میلی‌متر بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۸ درصد و به نسبت بلند مدت مشابه ۶ درصد افزایش داشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان به افزایش آب ذخیره شده پشت سدهای استان نیز اشاره کرد و گفت: تقریباً تمام سدهایی که در استان کردستان تأمین کننده آب شرب هستند از لحاظ تراز و مخزن نسبت به سال گذشته مطمئن‌تر و مناسب‌ترند و در حال حاضر ۶۵ درصد آب در پشت سدهای استان موجود است.

وی به سرریز شدن سد «گاران» مریوان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه بارش‌های این چند سال اخیر کاهش چشمگیری داشته اما با مدیریت صحیح منابع و مصارف آب و همّت جهادی مجموعه شرکت آب منطقه‌ای کردستان، خوشبختانه امسال نیز همچون سال گذشته شاهد سرریز سد گاران مریوان بودیم و احتمال سرریز سدهای «سبدلو» و «عباس‌آباد» بانه نیز محتمل است.

آریانژاد افزود: با توجه به مانور دریچه‌های خروجی سدها و مدیریت منابع و مصارف آب، با توجه به بارش‌های اخیر و ذخیره مناسب آب مخازن سدهای استان، هیچ تهدیدی برای اراضی و روستاهای پایین دست وجود نداشته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با اشاره به اینکه حفاظت و صیانت از منابع آبی یک وظیفه همگانی و فرابخشی است، خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن به فصل گرما و در راستای مدیریت بحران آب و چالش‌های پیش‌رو، می‌طلبد همه ذینفعان و شهروندان گرامی در مصارف آب آشامیدنی، بهداشت و کشاورزی توجه ویژه داشته باشند و سازمان‌های متولی این امر نیز به صورت جدی این موضوع را رصد کنند.