رفع مسدودی پول های بلوکه شده برای خرید خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، پروسه آزادسازی حساب‌های وکالتی از امروز آغاز شده و این موضوع برای افرادی است که از ادامه ثبت نام در خودروهای وارداتی انصراف داده و یا مشمول نشده‌اند.

علاوه بر آن از امروز افرادی که پول را مسدود کرده بوده و نوبت آنان مشخص شده با حفظ نوبت تحویل خودرو می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان را برداشت کنند.

علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی – در این باره اظهار کرد: آخرین بخشنامه‌ای که درباره حساب‌های وکالتی به بانک‌ها ابلاغ شده درباره رفع مسدودی حساب‌های وکالتی انصراف‌دهندگان از ثبت نام خودروهای وارداتی است که این کار در شعب بانک‌های مختلف در حال انجام است.

قیطاسی با بیان اینکه برای رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان خودروهای وارداتی و داخلی که اولویت بندی تحویل خودرو آن‌ها مشخص شده، هنوز بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نشده است، گفت: بانک‌ها تابع قانون و بخشنامه‌های ابلاغی هستند و به محض اینکه بخشنامه‌ای در این زمینه ابلاغ شود، مردم می‌توانند مبالغ مسدود شده را از حساب وکالتی خود برداشت کنند.