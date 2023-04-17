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۲۸ فروردین ۱۴۰۲، ۱۴:۵۲

رفع مسدودی پول های بلوکه شده برای خرید خودرو

رفع مسدودی پول های بلوکه شده برای خرید خودرو

پروسه آزادسازی حساب های وکالتی از امروز آغاز شده و این موضوع برای افرادی است که از ادامه ثبت نام در خودروهای وارداتی انصراف داده و یا مشمول نشده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروسه آزادسازی حساب‌های وکالتی از امروز آغاز شده و این موضوع برای افرادی است که از ادامه ثبت نام در خودروهای وارداتی انصراف داده و یا مشمول نشده‌اند.

علاوه بر آن از امروز افرادی که پول را مسدود کرده بوده و نوبت آنان مشخص شده با حفظ نوبت تحویل خودرو می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان را برداشت کنند.

علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی – در این باره اظهار کرد: آخرین بخشنامه‌ای که درباره حساب‌های وکالتی به بانک‌ها ابلاغ شده درباره رفع مسدودی حساب‌های وکالتی انصراف‌دهندگان از ثبت نام خودروهای وارداتی است که این کار در شعب بانک‌های مختلف در حال انجام است.

قیطاسی با بیان اینکه برای رفع مسدودی حساب وکالتی متقاضیان خودروهای وارداتی و داخلی که اولویت بندی تحویل خودرو آن‌ها مشخص شده، هنوز بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ نشده است، گفت: بانک‌ها تابع قانون و بخشنامه‌های ابلاغی هستند و به محض اینکه بخشنامه‌ای در این زمینه ابلاغ شود، مردم می‌توانند مبالغ مسدود شده را از حساب وکالتی خود برداشت کنند.

کد مطلب 5757438

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    نظرات

    • محمد IR ۰۹:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
      1 0
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      بابت خرید خودرو حسابم را وکالتی کردم بعد برای ثبت نام اقدام کردم گفتن شامل شما نمیشود ولی حساب من را مسدود کردن به هرجا و هرکس مراجعه میکنم هیچ کس پاسخگو نیست...... ایا این حق شهروندی هست این از بندهای احقاق حقوق اسلامی هست؟؟؟
    • جلیل شریفی IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
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      متشکر از شما
    • اسدالله کهزادی IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
      پاسخ
      خدایی من 100میلیون قرض کردم وبرنده یک دستگاه خودروی سواری دیگنتی زمستان 1402 شدم اما پول آزاد شد ولی از ماشین خبری نشد حالا نمیدونم کجا مراجعه کنم که یه جواب درست بهم بدن

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