علی محمد نمازی عضو حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با مهر با اشاره به احتمال حضور لیستی منتسب به حسن روحانی رئیس جمهوری سابق در انتخابات مجلس اواخر امسال، گفت: بنده خبری رو شنیدم که حزب اعتدال و توسعه و احزاب نزدیک به آنها که مورد حمایت آقای روحانی است، قصد دارند برای انتخابات مجلس دوازدهم کاندیدا معرفی کنند.

وی افزود: مانند احزاب اصلاح‌طلب که لیستی را مشخص می‌کردند و مورد حمایت آقای خاتمی قرار می‌گرفت. هرچند باید صبر کرد و منتظر شرایط انتخابات بود.

نمازی با اشاره به سخنان رهبری در خصوص انتخابات تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات و مشارکت حداکثری نشانه اقتدار نظام، کشور و ملت است که واقعاً هم همین است. در این صورت نظام در عرصه خارجی و داخلی مقتدر خواهد بود. هم بهتر می‌تواند از منافع ملی دفاع کند و هم اعتماد عمومی به آن بالاتر است در حل مشکلات و بیشتر برنامه‌های تحول‌زا با صلابت بیشتری عمل خواهد کرد.

مشارکت حداکثری نیازمند رقابت است

وی ادامه داد: مشارکت حداکثری نیازمند رقابت است. رقابت هم محتاج حضور کاندیداهای متنوع و تأمین کننده خواست جناح‌های مختلف و اکثریت ملت است.

نمازی اظهار امیدواری کرد: انشاالله دستگاه‌های اجرایی بخش اجرا و نظارت دست به دست هم دهند و با عدم سخت‌گیری، افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند را امیدوار کنند تا به عنوان کاندیدا شرکت کنند.

عضو جبهه اصلاحات افزود: لازم است شرایطی فراهم شود تا با بهبود شیوه‌ها، شاهد حضور حداکثری مردم باشیم، در غیر این صورت و در شرایط فعلی فضا برای حضور در انتخابات سرد و مأیوس کننده به نظر می‌آید. لذا همان طور که مقام رهبری مهم‌ترین مشکل را در پیام نوروزی و در سخنرانی در حرم امام رضا (ع) اقتصاد دانستند، لازم است برای افزایش مشارکت به موضوع اقتصاد توجه جدی شود.

حمایتی از لیست روحانی نخواهد شد

عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه به چند دلیل از لیست آقای روحانی حمایت نخواهد شد، ادامه داد: معمولاً مردم در انتخابات افراد و ائتلاف‌های جدیدتری را می‌خواهند. از سوی دیگر، مردم از کسانی که امتحان پس دادند و موفق نبودند، استقبال نخواهند کرد و این یک قانون کلی است.