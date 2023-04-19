کلاهبرداری اینترنتی بین دانش آموزان بخش «چاروسا» آمار بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی حسنی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست پیشگیری از آسیبهای اجتماعی افزود: هدفگذاری کاهش آسیبهای ایجاد شده بر بستر مجازی مورد تاکید است.
وی ابراز داشت: نهادهای فرهنگی به ویژه آموزش و پرورش نقش مؤثری بر کاهش آسیبهای فضای مجازی دارند.
حسنی با تاکید بر رصد تخلفات فضای مجازی و آسیبهای اجتماعی توسط حوزه قضائی ابراز داشت: در کنار اهداف پیشگیرانه، برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان ضروری است.
رئیس دادگستری چاروسا به نقش خانواده در کاهش آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی از خانواده مدیریت فرزندان خود را رها کرده که خود زمینه ساز مشکلات و خلل در سلامت جامعه است.
وی همچنین از افزایش همراه داشتن سلاح سرد توسط دانش آموزان انتقاد کرد و خواستار توجه بهتر خانوادهها شد.
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