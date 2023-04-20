به گزارش خبرنگار مهر، آبشار «نوژیان» در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد (بخش پاپی) واقع شده و دارای ارتفاع ۹۵ متر و عرض تاج پنج متر است.
این آبشار یکی از زیباییهای طبیعت لرستان است که هر ساله، بسیاری از گردشگران و مسافران را به سوی خود جلب میکند.
خرمآباد- آبشار زیبای «نوژیان» در لرستان، از زیباترین آبشارهای کشور است و لقب مرتفع ترین آبشار استان را با نزدیک به ۱۰۰ متر ارتفاع یدک میکشد.
به گزارش خبرنگار مهر، آبشار «نوژیان» در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد (بخش پاپی) واقع شده و دارای ارتفاع ۹۵ متر و عرض تاج پنج متر است.
این آبشار یکی از زیباییهای طبیعت لرستان است که هر ساله، بسیاری از گردشگران و مسافران را به سوی خود جلب میکند.
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