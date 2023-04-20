به گزارش خبرنگار مهر، آبشار «نوژیان» در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد (بخش پاپی) واقع شده و دارای ارتفاع ۹۵ متر و عرض تاج پنج متر است.

این آبشار یکی از زیبایی‌های طبیعت لرستان است که هر ساله، بسیاری از گردشگران و مسافران را به سوی خود جلب می‌کند.