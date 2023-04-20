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۳۱ فروردین ۱۴۰۲، ۶:۲۹

پنجره مهر؛

«نوژیان» مرتفع‌ترین آبشار لرستان

«نوژیان» مرتفع‌ترین آبشار لرستان

خرم‌آباد- آبشار زیبای «نوژیان» در لرستان، از زیباترین آبشارهای کشور است و لقب مرتفع ترین آبشار استان را با نزدیک به ۱۰۰ متر ارتفاع یدک می‌کشد.

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به گزارش خبرنگار مهر، آبشار «نوژیان» در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی خرم آباد (بخش پاپی) واقع شده و دارای ارتفاع ۹۵ متر و عرض تاج پنج متر است.

این آبشار یکی از زیبایی‌های طبیعت لرستان است که هر ساله، بسیاری از گردشگران و مسافران را به سوی خود جلب می‌کند.

کد مطلب 5759790

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    نظرات

    • ابراهیم IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
      11 1
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      سلام مرتفع ترین آبشار لرستان (تاف برنجه)در روستای پیرامام واقع درشهر شول آباد می باشد.
      • دریک IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
        0 0
        آبشار برنجه فصلی هستش اما این دائمی هستش
      • Amin IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
        0 0
        آبشار برنجه آبشار فصلی هست که در منطقه ی پاپی شول اباد قرار داره بلندترین آبشار فصلی ایرانه .ولی نوژیان آبشار دائمی هست.
    • باجولوند IR ۱۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
      0 0
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      واقع در ملک طایفه مادریم.......
    • منصور IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
      0 0
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      قلبم به عشق لرستان وبه عشق بختیاری می تپد ،لرستان سرزمین آبشارهای زیبا

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