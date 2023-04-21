واکنش نخست وزیر مجارستان به موضع ناتو درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به گزارش نشریه پولیتیکو درباره سفر ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به کی‌یف و ادعای وی مبنی بر اینکه اوکراین در این ائتلاف نظامی «جایگاه مشروع و برحقی» دارد، واکنش نشان داد و درباره این موضوع ابراز تردید کرد.

اوربان در واکنش به این گزارش، تنها به استفهام انکاری بسنده کرده و نوشت: «چه فرمودید؟!»

استولتنبرگ دیروز (پنجشنبه) در سفیر بدون برنامه‌ریزی به کی‌یف رفت. این نخستین حضور وی در پایتخت اوکراین از زمان شروع عملیات نظامی روسیه در اوکراین بود.

وی در جریان نشست مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنکسی، رئیس جمهور اوکراین، از تداوم جریان کمک نظامی از کشورهای عضو ناتو به کی‌یف تمجید کرد و این کمک‌ها را «شاهدی بر تعهد دراز مدت ناتو به اوکراین» خواند.

وی در این نشست گفت: متحدان حالا جنگنده‌، تانک و زره‌پوش‌های بیشتری (به اوکراین) تحویل می‌دهند و صندوق ناتو در حمایت از اوکراین، کمک‌های ضروری برای این کشور فراهم می‌کند. تمام این اقدامات، تفاوتی ملموس را در میدان نبرد رقم خواهد زد. کی‌یف در ناتو جایگاه «برحقی» دارد.

با این حال، او از ارائه زمان‌بندی مشخص برای الحاق احتمالی اوکراین به ناتو خودداری کرد. زلنسکی نیز از وی خواست تا بر «عدم تمایل» برخی از اعضای ناتو به منظور تامین موشک‌های دوربرد و جنگنده‌های نسل نو به اوکراین، غلبه کند.

مجارستان به دفعات اعلام کرده که از درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو یا اتحادیه اروپا حمایت نخواهد کرد. بوداپست از ارائه کمک نظامی برای کی‌یف نیز خودداری کرده و اجازه انتقال محموله‌های نظامی از خاک این کشور به اوکراین را نداده است.