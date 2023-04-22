آماده رژه ارتش روسیه در برلین باشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه به اظهارات وزیر دفاع آلمان درباره حملات اوکراین علیه روسیه واکنش نشان داده است.

در همین ارتباط نیز، «دیمیتری مدودف»، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آلمان درباره عادی خواندن حمله اوکراین به خاک روسیه گفت: «هر آلمانی که خواهان حمله به روسیه است، باید برای رژه ارتش روسیه در برلین آماده باشد.»

یک روز پیش از این، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان درباره حملات اوکراین به خاک روسیه گفته بود: «انجام عملیات نظامی اوکراین در داخل خاک روسیه تا زمانی که هیچ حمله‌ای به شهرها و غیرنظامیان صورت نگیرد، پدیده‌ای عادی است.»

این اظهارات وزیر دفاع آلمان با خشم مقامات روسی مواجه شده است.

از سوی دیگر، دیمیتری مدودف در بخش دیگری از سخنان خود، علاوه بر حمله به آلمان، انگلیس را هم دشمن ابدی روسیه عنوان کرد و گفت: «انگلیس برای همیشه دشمن روسیه بوده، هست و خواهد بود.»

پیشتر «گزا آندریاس فون گیرم»، سفیر آلمان در روسیه در مراسمی به مناسبت روز وحدت آلمان اعلام کرده بود که روابط بین برلین و مسکو به پایین‌ترین حد خود رسیده است و هیچ نقطه امید و روزنه‌ای هم در شرایط فعلی وجود ندارد. سفیر آلمان با اشاره به اینکه رهبری روسیه؛ آلمان و همه شرکای نزدیک ما را کشورهای غیردوست خطاب کرده است، همچنین به موضع برلین درباره جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت که آلمان برای آزادی همه مناطق اوکراین مصمم به حمایت از کیف است. فون گیرم همچنین افزود: «در حال حاضر فعالیت دیپلمات‌های آلمانی در روسیه در راستای دستیابی به هدفی است که روز وحدت آلمان نماد آن است و آن تقویت صلح و آزادی است.»

سخنان سفیر آلمان در روسیه درباره کاهش سطح روابط مسکو و کرملین همزمان با آن بیان شد که جنگ در اوکراین پس از یکسال همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر، «فرانک والتر اشتاین مایر»، رئیس جمهور آلمان نیز پیشتر اعلام کرده بود که تهاجم روسیه به اوکراین باعث گسست مهمی در روابط آلمان با مسکو شده است. به گفته وی این جنگ رؤیای «میخائیل گورباچف» رئیس جمهور سابق شوروی را برای ایجاد «خانه مشترک اروپایی» در هم شکسته است. رئیس جمهور آلمان از حزب سوسیال دموکرات این کشور است که مدت‌ها به دنبال پیوند اقتصادی نزدیک‌تر با مسکو به منظور تثبیت آن در یک سیستم جهانی غرب‌گرا بود، گفت که تهاجم روسیه در ۲۴ فوریه به اوکراین تغییری در این دوران ایجاد کرده است. اشتاین مایر در سخنرانی مهم خود درباره جنگ اوکراین و رابطه با روسیه گفت: «وقتی به روسیه امروز نگاه می‌کنیم، دیگر جایی برای رویاهای قدیمی وجود ندارد. کشورهای ما امروز در مقابل یکدیگر ایستاده‌اند.»