عید فطر، فرصتی برای گذشت و بخشش از خطاهای دیگران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی ارزنده شنبه در خطبه‌های نماز عید فطر در مصلای حضرت ابوالفضل شهر ملایر ضمن تبریک عید فطر عطر بندگی مؤمنان و مدیریت مؤمنان؛ اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی برای همه مؤمنان بود تا بتواند خود را بیشتر به خدا نزدیک کنند.

وی با بیان اینکه برخی از لحظات این ماه استفاده خوبی بودند و برخی این لحظات را با سهل انگاری پشت سر گذاشتند؛ افزود: خوشا به حال کسانی که از تمامی لحظه‌های این ماه نورانی و پر برکت بهره‌مند شدند.

امام جمعه ملایر با بیان اینکه مرگ هر لحظه به ما نزدیک است؛ تصریح کرد: ما باید همیشه آماده مرگ باشیم و کاری کنیم که در لحظه عروج از دنیا حق الناس و حق اللهی به گردنمان نباشد.

حجت الاسلام ارزنده با تاکید بر بخشش و گذشت از خطای دیگران تاکید کرد و افزود: همه ما دچار خطا و اشتباه می‌شویم و اگر گذشت داشته باشیم خداوند نیز از خطاهای ما می‌گذرد.

وی با بیان اینکه خداوند از هر آنچه به ما داده است باید در راه خدا و رضایت خدا استفاده شود گفت اگر خداوند علمی به ما داده اگر مال و ثروتی به ما داده و هر آنچه که در این دنیا در نزد ما امانت است باید در راه خیر و راه رضای خدا و خدمت به خلق خدا استفاده شود.

حجت الاسلام ارزنده با گریزی به نشانه‌ها در آستانه ظهور تصریح کرد: طبق روایات یکی از نشانه‌ها این است که مردم نسبت به پرداخت زکات کوتاهی می‌کنند.

وی، پرداخت زکات را باعث برکت در مال و رفع مشکلات و فقرزدایی در جامعه بر شمرد و تصریح کرد: مردم زکات فطریه را پرداخت می‌کنند اما در دادن زکات مال و محصولات کوتاهی کرده و این زیبنده جامعه اسلامی نیست.