توهم جدید جان بولتون؛ ژاپن بر ایران فشار بیاورد

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در یادداشتی گفت که ادامه روابط اقتصادی ژاپن با ایران برای وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران باید باید متوقف شود.

او همچون سایر مقامات ایالات متحده ادعاهای دروغین و تکراری مبنی بر کمک جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین را تکرار کرد.

بولتون قبلاً نیز در راستای تطمیع ژاپن به پیروی از سیاست‌های شکست خورده ایالات متحده در قبال ایران گفته بود: «اگر ژاپن روابط خود با تهران را به شیوه‌ای درست مورد توجه قرار دهد، فرصت‌هایی را برای کشوری با اعتماد به نفس و قاطعیت بیشتر برای رهبری در صحنه جهانی ایجاد خواهد کرد. اما اگر به روشی نادرست آن‌ها را مورد خطاب قرار دهد، نشان می‌دهد که با وجود تمام قدرت اقتصادی خود، هنوز به اندازه کافی برای کمک به امور جهانی قابل اعتماد نیست.»

جان بولتون یکی از اعضای دولت ترامپ بود که در دوران ریاست جمهوری ترامپ به دلیل اختلافات و تندروی‌های سیاسی که به اعتقاد بسیاری تا کنون باعث جنگ‌افروزی بسیاری در جهان شده است، از دولت ترامپ کنار گذاشته شد.