به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با صدور پیامی درگذشت شاعر، عباس علی براتی پور را تسلیت گفت.

در متن پیام دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور آمده است؛

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ (بقره، ۱۵۶)

استاد عباس‌علی براتی‌پور، در آخرین ساعات میهمانی خدا، ماه مبارک رمضان، و در آستانه عید سعید فطر، دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت.

آن شاعر پیشکسوت اهل بیت علیهم‌السلام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اینکه عمر کاری خود را در خدمت نیروی هوایی سپری کرده بود اما روح لطیفش با ادبیات و شعر گره خورده بود و از نوجوانی سرودن شعر را آغاز کرد و آثار بسیاری از او به یادگار مانده است.

اینجانب درگذشت این شاعر ارجمند را به خانواده محترم و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات فارسی تسلیت می‌گویم و از خداوند مهربان برای آن مرحوم، هم‌نشینی با حضرات معصومین علیهم‌السلام و برای بازماندگان، صبر و سلامتی خواستارم.