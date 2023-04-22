به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با صدور پیامی درگذشت زنده‌یاد عباسعلی براتی‌پور، شاعر پیشکسوت انقلاب را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

«متأسفانه استاد عباس براتی‌پور که از برترین شاعران، سخن پردازان و سخن‌سنجان عصر ما بود، دار فانی را وداع گفت. این شاعر گرانقدر از طایفه فتیان بود و دلش مرکز تجلی رمز نور. گفته‌اند که: «تجلی اشراق نور، اقبال حق است بر دل مقبلان» و همین اقبال بود که آن نور را بدل به کلماتی گرانقدر در مدح یا روایت عظمت ائمه معصومین (ع) کرد.

استاد براتی‌پور سال‌ها در کسوت مدیریت جلسات نقد و بررسی شعر در حوزه هنری به تربیت شاعران جوان نیز همت گماشت و از این جهت جامعه ادبی کشور را مدیون خود کرد. او همچنین سال‌ها مدیریت جلسات شعر شاعران با رهبر معظم انقلاب در نیمه ماه مبارک رمضان را برعهده داشت. ای کاش خاطرات زنده‌یاد استاد براتی پور را ضبط و ثبت کرده باشند که قطعاً دقایق درخشانی است از فرهنگ معاصر ایران اسلامی.

اینجانب درگذشت و فقدان این شاعر و ادیب برجسته و اثرگذار را به خانواده مکرم ایشان و همچنین جامعه ادبی و فرهنگی کشور تسلیت عرض می‌کنم. یادش گرامی باد.»