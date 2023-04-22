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۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۳۲

با صدور پیامی؛

شرفی خبوشان درگذشت براتی پور را تسلیت گفت

شرفی خبوشان درگذشت براتی پور را تسلیت گفت

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی درگذشت عباسعلی براتی پور شاعر انقلاب و دفاع مقدس را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شریفی‌خبوشان مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت عباس براتی‌پور را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

«شاعر فرزانه و متعهد، استاد عباسعلی براتی‌پور رخت فنا از تن به در آورد و جامه‌ی بقا پوشید و در ماه خدا به میهمانی پروردگار عالمیان شتافت.

‎ فراق این استاد مهربان که اسوه‌ی یگانه‌ی تعهد و ادب و اخلاق بود، داغ جان‌سوزی بر دل اهل شعر و ادب به جای خواهد نهاد.

استاد براتی‌پور علاوه بر اینکه با آثار و اشعار گران‌سنگ انقلابی و ولایی شناخته می‌شود، بیش از یک دهه نیز اجرای جلسات دیدار شاعران با رهبر فرزانه‌ی انقلاب را به عهده داشت و سال‌های سال با برگزاری جلسات شعر حوزه هنری، عاشقانه به شعر انقلاب خدمت کرد و شاعران بسیاری را پرورش داد.

مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی فقدان این شاعر متعهد و محبوب را به خانواده‌ی محترم ایشان و جامعه‌ی ادبی کشور تسلیت عرض کرده، از درگاه پروردگار حیّ متعال برای آن استاد فقید، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان و دوستداران ایشان شکیبایی و بردباری آرزومند است.»

کد مطلب 5761126

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