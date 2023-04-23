محمدرضا فهیمی مدیر گروه تلویزیونی مرکز هنری رسانهای نهضت با اشاره به قسمت ویژه «محفل» که قرار است امروز از برج میلاد به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش شود به خبرنگار مهر بیان کرد: محفل قرار است با حضور سوژههایی که در این یک ماه حضور داشتند، کارشناسان برنامه، مردم و برخی مسئولان، عصر امروز در برج میلاد برگزار شود.
وی اضافه کرد: به محض انتشار خبر برگزاری قسمت ویژه این برنامه در برج میلاد بیش از ۳۰ هزار نفر درخواست دادند که در این مراسم حضور داشته باشند که به دست ما رسید با توجه به محدودیتی که داشتیم قرعه کشی انجام شد و از بین این افراد عدهای انتخاب شدند که پیامکی به آنها ارسال شد و میتوانند حضور پیدا کنند.
فهیمی با اشاره به درخواستها برای ادامه ساخت این برنامه نیز عنوان کرد: خود مخاطبان به صورت خودجوش درخواست استمرار برنامه محفل را در کمپینی ثبت کردهاند که با گذشت دو روز از فراخوان آن بیش از ۱۰ هزار امضا برای آن ثبت شده است.
وی اضافه کرد: استقبال از برنامه محفل خیلی فراتر از حد انتظار ما بود و تاثیرش را در جامعه میدیدیم بازخوردهای متعددی به دست ما رسید که از علاقه خانوادهها میگفتند که فرزندشان میخواستند در چنین مسیری حرکت کنند و به تأثیر از سوژههای برنامه یک حوزه تخصصی را برای خود انتخاب کنند.
مدیر گروه تلویزیونی مرکز هنری رسانهای نهضت یادآور شد: همانطور که پیش از این در «عصر جدید» دیدهایم که یک نفر چطور به یک قهرمان تبدیل میشد و بعد قهرمان «عصر جدید» چطور باعث میشد علاقمندان بسیاری به یک رشته ورزشی، گونه هنری، فعالیت یا حرفه جذب شوند به نظرم اینجا هم این اتفاق افتاد. جمعیت زیادی این مطالبه را داشتند که فرزندانشان دوست داشتهاند برخی از رشتهها و فعالیتهای دیده شده قرآنی را به عنوان فضای تخصصی خود در مسیر زندگی ادامه دهند.
فهیمی در ادامه درباره این برنامه اظهار کرد: سعی کردیم بدون اینکه بخواهیم حرف گل درشتی بزنیم برنامه را با اتفاقات قرآنی همراه کنیم و برای پایان بندی آن هم تصمیم گرفتیم برنامه با اتفاق ویژهتری به پایان برسد از این رو در یک مراسم زنده از برج میلاد پخش شده و از برخی سوژههای این یک ماه هم تقدیر خواهد شد. همچنین اجراهای ویژهای هم داریم.
وی در پایان درباره ادامه ساخت این برنامه یادآور شد: حتماً ادامهاش برای ما هم لذتبخش و جذاب است اما جذابیت اینگونه برنامهها به سوژههای نابی است که باید داشته باشند در فصل اول برخی سوژهها با ما ارتباط گرفتند یا توسط مردم معرفی شدند و حالا بنا داریم به پیدا کردن سوژهها ادامه دهیم تا بتوانیم برنامه را به تولید برسانیم.
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