به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو در پایان دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته بیست و هفتم لیگ برتر که با تک گل سرخپوشان به پایان رسید، گفت: در مورد نیمه اول فکر می‌کنم بازی متعادل بود. آنها چند موقعیت خطرناک داشتند. ما هم چند فرصت داشتیم. می‌توانستیم به پرسپولیس گل بزنیم ولی می‌توانیم تساوی را در نیمه اول بپذیریم.

وی افزود: در نیمه دوم آنها یک گل زودهنگام زد. یک موقعیت و یک گل. خوش شانس نبودیم و توپ به بدن صالح حردانی خورد. فقط سه امتیاز را می‌خواستیم و حتی مساوی هم خوب نبود.

سرمربی استقلال گفت: بعد از گل، پرسپولیس از هر راهی که توانست شروع به دفاع کرد. سعی کردیم موقعیت ایجاد کنیم و ریسک کردیم تا به گل برسیم ولی در این بازی شانس را برای کامبک نداشتیم. همینطور پیام حیدری که داور خوبی است ولی امروز همه خطاها علیه ما بود. داور تحرک بازی را متوقف می‌کرد.

ساپینتو تصریح کرد: همه چیز در دربی متفاوت است. دربی همین است. باید از شانس‌هایتان استفاده کنید. اینها این کار را کردند و یک شوت و یک گل زدند. بازی را باختیم. چیزی نبود که می‌خواستیم. قهرمانی برای ما سخت‌تر شد ولی باور داریم و تا پایان می‌جنگیم.

ساپینتو بعد از پایان این صحبت‌هایش اعلام کرد که قصد ندارد به سئوالات خبرنگاران پاسخ بدهد و سپس سالن کنفرانس خبری را ترک کرد.