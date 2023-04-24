بارش پراکنده باران در برخی از نقاط کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد؛ برای روز جاری در استانهای آذربایجان غربی آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، لرستان ایلام غرب، همدان رگبار و رعدوبرق وزش باد شدید و در بخشهایی از خوزستان و ارتفاعات البرز غربی افزایش ابر و بارش پراکنده پیش بینی میشود.
در ارتفاعات و دامنههای جنوبی زاگرس در استانهای کرمان، شمال شرق فارس، یزد و بخشهایی از سیستان و بلوچستان ابرناکی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت انتظار میرود
آسمان تهران امروز صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات افزایش باد پیشبینی میشود.
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