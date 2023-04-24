فعالیت ۲۸ پایگاه اجتماعی در کرمانشاه

حجت الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت در محلات حاشیه نشین و محروم است، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی عهدهدار مسئولیت دبیر کارگروه آسیبهای اجتماعی وزارت کشور است و در استان کرمانشاه نیز مسئول کارگروه فرهنگی و اجتماعی محلات محروم است.
وی افزود: ۳۰ نقطه آسیب پذیر در استان کرمانشاه وجود دارد که جمعیتی معادل ۴۰۰ هزار حاشیه نشین را شامل میشود و مردم این مناطق با مشکلات عدیدهای رو به رو هستند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه برای ساماندهی و رفع مشکلات مناطق محروم نیازمند اطلس فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… است تا از جزیرهای عمل کردن دستگاههای مختلف پرهیز و اقدامات مؤثری در این محلات شکل گیرد.
احمدی خاطر نشان کرد: شکل دادن اقدامات فرهنگی در محلات حاشیه نشین و مشاهده نتایج به شکل سریع ممکن نیست و نیازمند زمان است.
وی با بیان اینکه فعالیت در مناطق محروم باید با محوریت مسجد و امام جماعت انجام شود، عنوان کرد: در این راستا تعداد پایگاههای اجتماعی که در مساجد قرار گرفتهاند در مناطق حاشیهنشین از سه به ۲۸ افزایش یافته و در سال جدید نیز ۱۸ پایگاه جدید راه اندازی خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: امام جماعت به عنوان امام محله قرار دارد و مسئول پیگیری امورات محله و حل مشکلات است و در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری مهروارههای مختلف با موضوع نشان دادن فعالیتهای انجام شده، کرده است.
احمدی خاطر نشان کرد: مهرواره محله همدل یک و ۲، مهرواره با نور، مهرواره اوج از جمله این برنامهها بوده است که با استقبال اقشار مختلف مردم رو به رو شده است.
وی اضافه کرد: استان کرمانشاه دارای یک هزار و ۴۴۴ مسجد است که ۵۲۵ مورد آن را مساجد اهل سنت تشکیل میدهند.
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