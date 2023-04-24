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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۳۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه مطرح کرد؛

فعالیت ۲۸ پایگاه اجتماعی در کرمانشاه

فعالیت ۲۸ پایگاه اجتماعی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت ۲۸ پایگاه اجتماعی و تأکید بر لزوم مردمی سازی امور گفت: امام جماعت باید محور فعالیت محلات قرار گیرد.

حجت الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت در محلات حاشیه نشین و محروم است، اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی عهده‌دار مسئولیت دبیر کارگروه آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور است و در استان کرمانشاه نیز مسئول کارگروه فرهنگی و اجتماعی محلات محروم است.

وی افزود: ۳۰ نقطه آسیب پذیر در استان کرمانشاه وجود دارد که جمعیتی معادل ۴۰۰ هزار حاشیه نشین را شامل می‌شود و مردم این مناطق با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: کرمانشاه برای ساماندهی و رفع مشکلات مناطق محروم نیازمند اطلس فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… است تا از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مختلف پرهیز و اقدامات مؤثری در این محلات شکل گیرد.

احمدی خاطر نشان کرد: شکل دادن اقدامات فرهنگی در محلات حاشیه نشین و مشاهده نتایج به شکل سریع ممکن نیست و نیازمند زمان است.

وی با بیان اینکه فعالیت در مناطق محروم باید با محوریت مسجد و امام جماعت انجام شود، عنوان کرد: در این راستا تعداد پایگاه‌های اجتماعی که در مساجد قرار گرفته‌اند در مناطق حاشیه‌نشین از سه به ۲۸ افزایش یافته و در سال جدید نیز ۱۸ پایگاه جدید راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: امام جماعت به عنوان امام محله قرار دارد و مسئول پیگیری امورات محله و حل مشکلات است و در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری مهرواره‌های مختلف با موضوع نشان دادن فعالیت‌های انجام شده، کرده است.

احمدی خاطر نشان کرد: مهرواره محله همدل یک و ۲، مهرواره با نور، مهرواره اوج از جمله این برنامه‌ها بوده است که با استقبال اقشار مختلف مردم رو به رو شده است.

وی اضافه کرد: استان کرمانشاه دارای یک هزار و ۴۴۴ مسجد است که ۵۲۵ مورد آن را مساجد اهل سنت تشکیل می‌دهند.

کد مطلب 5761824

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