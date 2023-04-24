میزبانی بنادر گلستان از ۹ هزار گردشگر دریایی در تعطیلات عید فطر

نورالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از ۳۱ فروردین تا سوم اردیبهشت ماه، ۹ هزار مسافر نوروزی با استفاده از ۵۳ فروند شناور تفریحی مستقر در تعاونی‌های قایقرانی در سواحل استان گلستان بدون هیچ‌گونه حادثه دریایی اقدام به مسافرت‌های دریایی کردند.

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان گفت: گردشگران دریایی در تعطیلات عید فطر با استفاده هزار و ۸۱۳ سرویس از جاذبه‌های دریایی گلستان استفاده کردند.

وی ادامه داد: موارد و امکانات ایمنی لازم برای خدمات رسانی مناسب به مسافران مد نظر قرار گرفت و تمامی قایق‌ها از لحاظ فنی معاینه و سرویس شده بودند.

عباسی بیان کرد: با توجه به استقرار تیم‌های نظارتی بنادر و دریانوردی گلستان متشکل واحد دریایی بنادر گلستان، کارشناسان HSE و مدیریت بحران و روابط عمومی بنادر گلستان و همیار ناجی از سوی پایگاه دریابانی بندرترکمن و بندرگز، هیچ‌گونه حادثه و برخورد و تصادمی برای شناورها و هم مسافران عید فطر، گزارش نشده است.

گفتنی است بندرترکمن با وجود جاذبه‌های طبیعی مانند دریا، جزیره آشوراده و صنایع دستی و بندرگز با وجود داران بودن اسکله و شهر ورودی گلستان یکی از مهم‌ترین مراکز گردشگری استان محسوب می‌شوند.