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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۴۹

روانشاد:

هشتم اردیبهشت‌ به‌عنوان روز میمند در تقویم رویدادهای ملی ثبت شد

هشتم اردیبهشت‌ به‌عنوان روز میمند در تقویم رویدادهای ملی ثبت شد

مسئول هماهنگی امور گردشگری اداره کل میراث فرهنگی فارس گفت: گواهی‌نامه ثبت رویدادها به نام روز میمند توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع کشور صادر شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، روح‌الله روانشاد گفت: با درخواست مردم و مسئولان شهر میمند و پیگیری این اداره‌کل و با برگزاری هماهنگی و جلسات متعدد با مدیران دستگاه‌های مختلف در سطح ملی و استانی، گواهی‌نامه ثبت رویدادها به نام روز میمند توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع کشور ثبت و صادر شد.

مسئول هماهنگی امور گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس افزود: این امر مهم می‌تواند در راستای رونق صنعت گردشگری، و حضور بیش‌از پیش مسافران و گردشگران به شهرستان فیروزآباد و میمند کمک شایانی کند.

روانشاد تصریح کرد: ایجاد کارخانه و کارگاه‌های گلاب‌گیری و تولید عطرها و ثبت برند آن با توجه به قدمت گلاب‌گیری به‌عنوان یکی از شاخصه‌های این شهر در کنار ایجاد زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی، خدماتی و حمل‌ونقل در کنار مزیت‌هایی مانند آب‌وهوای معتدل و قدمت تاریخی، فرهنگی و مذهبی و وجود بناها و محوطه‌های باستانی ثبت شده در مقیاس جهانی، ملی و استانی می‌تواند شروع تحول در منطقه و در پی آن اشتغال و اقتصاد پویا و پایدار، برای مردم شهر میمند و شهرستان فیروزآباد باشد.

وی بیان کرد: باوجود ظرفیت‌های موجود و ایجاد برنامه جامع با حضور همه دستگاه‌ها و متولیان، این رویداد مهم می‌تواند توسعه پایدار را در گردشگری منطقه رقم بزند و درنتیجه شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای مردم میمند و شهرستان فیروزآباد به‌عنوان شهر دست بافته‌ها باشیم. ثبت یک روز مشخص به نام میمند و برنامه‌ریزی در قالب گلاب و گلاب‌گیری میمند، و اهمیت ثبت جهانی محوطه باستانی ساسانی فیروزآباد و دیگر جاذبه‌ها می‌تواند میمند را به‌عنوان مقصد هدف گردشگران داخلی و خارجی رقم بزند.

روانشاد خاطرنشان کرد: می‌طلبد تا مسئولان تمامی دستگاه‌ها به همراه مردم شهرستان فیروزآباد و میمند، گردشگری را اولویت اصلی خود بدانند. این رویدادها همچون ثبت ۵ فروردین به‌عنوان روز داراب و ادامه این روند برای دیگر شهرستان‌های استان فارس نقطه عطفی برای شروع و تحولی در حوزه گردشگری باشد.

کد مطلب 5762057
فاطمه کریمی

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