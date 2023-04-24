به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، روح‌الله روانشاد گفت: با درخواست مردم و مسئولان شهر میمند و پیگیری این اداره‌کل و با برگزاری هماهنگی و جلسات متعدد با مدیران دستگاه‌های مختلف در سطح ملی و استانی، گواهی‌نامه ثبت رویدادها به نام روز میمند توسط وزارت میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع کشور ثبت و صادر شد.

مسئول هماهنگی امور گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس افزود: این امر مهم می‌تواند در راستای رونق صنعت گردشگری، و حضور بیش‌از پیش مسافران و گردشگران به شهرستان فیروزآباد و میمند کمک شایانی کند.

روانشاد تصریح کرد: ایجاد کارخانه و کارگاه‌های گلاب‌گیری و تولید عطرها و ثبت برند آن با توجه به قدمت گلاب‌گیری به‌عنوان یکی از شاخصه‌های این شهر در کنار ایجاد زیرساخت‌های اقامتی، پذیرایی، خدماتی و حمل‌ونقل در کنار مزیت‌هایی مانند آب‌وهوای معتدل و قدمت تاریخی، فرهنگی و مذهبی و وجود بناها و محوطه‌های باستانی ثبت شده در مقیاس جهانی، ملی و استانی می‌تواند شروع تحول در منطقه و در پی آن اشتغال و اقتصاد پویا و پایدار، برای مردم شهر میمند و شهرستان فیروزآباد باشد.

وی بیان کرد: باوجود ظرفیت‌های موجود و ایجاد برنامه جامع با حضور همه دستگاه‌ها و متولیان، این رویداد مهم می‌تواند توسعه پایدار را در گردشگری منطقه رقم بزند و درنتیجه شاهد رشد شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برای مردم میمند و شهرستان فیروزآباد به‌عنوان شهر دست بافته‌ها باشیم. ثبت یک روز مشخص به نام میمند و برنامه‌ریزی در قالب گلاب و گلاب‌گیری میمند، و اهمیت ثبت جهانی محوطه باستانی ساسانی فیروزآباد و دیگر جاذبه‌ها می‌تواند میمند را به‌عنوان مقصد هدف گردشگران داخلی و خارجی رقم بزند.

روانشاد خاطرنشان کرد: می‌طلبد تا مسئولان تمامی دستگاه‌ها به همراه مردم شهرستان فیروزآباد و میمند، گردشگری را اولویت اصلی خود بدانند. این رویدادها همچون ثبت ۵ فروردین به‌عنوان روز داراب و ادامه این روند برای دیگر شهرستان‌های استان فارس نقطه عطفی برای شروع و تحولی در حوزه گردشگری باشد.